探監返台 李凈瑜：李明哲發言通訊權遭剝奪

非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜，26日前往中國大陸探視李明哲，她今天返台表示，丈夫的發言、通訊權遭剝奪，但仍渴望閱讀，她已經向陸方提出下個月的探視申請。

李凈瑜今天在桃園機場受訪表示，李明哲在監獄的健康狀況，外觀看起來還好，但丈夫的發言及通訊權仍遭剝奪限制，雖然他以在獄中工作繁忙為理由，但家人從未接獲他的音訊。

記者詢問李明哲的現況，李凈瑜說，雙方隔著玻璃說了30分鐘電話，李明哲目前被分配到帽子工廠勞動，每天早上7時工作到下午5時。自己除傳達外界的關心與支持，最重要的是父母對他的思念。

李凈瑜表示，李明哲在看守所期間，她曾透過海陸兩會交付11本書籍，但丈夫只收到兩本，這次見面李明哲表達希望收到書，雖然不清楚陸方審查標準，但會繼續寄書給丈夫，因為「對政治良心犯而言，只有閱讀，才是使其心志不被抹滅的唯一方法」。

李凈瑜指出，這段期間李明哲除收到來自母親與她的部分信件外，並未接獲他人音訊；所以完成探訪後，自己就開始寫信給丈夫，回到台灣時已完成4封信，將會立即寄出，希望李明哲能收到。

在27日探視完李明哲尚未離開赤山監獄時，李凈瑜也向陸方提出4月27日再度探視的申請，獄方回應將呈報長官審核。她除了感謝海陸兩會提供協助，也期望海陸兩會可繼續協助政治犯的家屬，保障家人探視、通信、寄書等基本權益。

非政府組織工作者李明哲遭中國大陸指控「顛覆國家政權罪」，去年11月28日一審宣判5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，並分配到湖南省赤山監獄「服刑改造」。親屬每月可會見一次，每次不得超過30分鐘。

財團法人海峽交流基金會表示，李凈瑜26日由桃園國際機場出發，27日前往赤山監獄探視李明哲，並在今天返台；海基會指派一名工作人員全程陪同，政府也協請長沙台商協會安排李凈瑜在陸期間交通、接待及住宿事宜。