台南大億麗緻酒店 時尚派對 用心打造完美「謝師宴」

想感激老師多年來的諄諄教誨及考試讓你All pass的極大恩惠嗎?想跟同窗一起來場深刻的畢業派對，那就選擇台南大億麗緻酒店推出的謝師宴專案吧!3月27日台南大億麗酒店舉辦謝師宴說明會，讓您一次瞭解最好玩及最優惠的謝師宴專案，當天現場提供超好康抽獎活動，獎項包含「謝師宴免費名額」、「謝師宴桌席95折優惠券」、「共同市場謝師宴自助餐券」等多重優惠，讓您一次滿足對謝師宴的需求。

4月1日至7月31日台南大億麗緻酒店宴會廳推出「時尚謝師宴派對」，備有「專業派對設備及場地」、「網美系打卡背版」、「派對帽及吹笛等道具」、「教師感謝狀及邀請函」及超夯「扭蛋機」，在此每個人都可以搖身一變成為時尚派對之星，中式桌席每桌十位NT$8000+10%、西式自助餐每位NT$900+10%，平日週一至週四可享免一成服務費，另滿額可享「用餐免費招待」及獲得「免費餐券」等好康，用感念的心揮別學生身分，告別人生中重要的里程碑，並對未來充滿期許，鵬程萬里、勇敢追夢。

另匯集多國美食的共同市場歐亞自助餐，特別推出「謝師宴優惠專案」，每位NT$700起，讓您用山珍海味感謝最真摯的師恩，此專案每滿20位學生優惠1位教師免費!訂位滿40人享專屬包廂、單槍投影機、螢幕等設備免費使用(數量有限，欲報從速)。詳情至官網www.tayihlandis.com.tw或洽(06)2135555轉各餐廳。