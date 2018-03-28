台灣第一家公辦民營醫院營運有成  今舉辦擴建動土奠基典禮  

高雄市立鳳山醫院為台灣第一家接受委託經營之公辦民營醫院，長庚 醫療財團法人耕耘18年， 已成為地區優質的醫療保健照護機構和社區民眾的好鄰居。 為因應地方不斷擴大的醫療需求，並提供更好的醫療服務，今（ 28）日上午11點舉辦擴建動土奠基典禮， 由高雄市政府陳菊市長、長庚醫療療財團法人王瑞慧董事長、 高雄長庚紀念醫院王植熙院長、 市立鳳山醫院廖上智院長和高雄市衛生局黃志中局長等人共同持鏟動 土，祭祀工程順利完工，繼續守護民眾的健康。

高雄市立鳳山醫院自民國69年開始營運， 至89年卻僅有8位醫師、45位員工、病床數25床， 門診每日低於250人次，經營陷入困境，成為縣政府的負擔。 應當時余政憲縣長之請，王永慶創辦人及時伸出援手，長庚紀念醫院 參與招標，於89年3月得標取得經營權， 隨後在三個月內快速完成醫院地上三層、 地下一層的內部整建及外觀翻修，6月起開始正式營運， 開啟財團法人醫院參與公辦民營之先驅， 也創立承辦公辦民營醫院的新模式。

在國內嚴格的醫院評鑑制度下，鳳山醫院努力挑戰完成任務， 將平日對民眾的醫療照護完整呈現，順利於89年及93年兩度通過 地區醫院評鑑，97年更獲得新制醫院評鑑特優的肯定。 99年承接國健局癌症篩檢計劃，當年度獲縣衛生局表揚， 100年度也獲得國健局癌篩獎勵。另外，在社區營造、 感染管制防疫以及居家護理考核等各方面，更是表現傑出， 屢次獲獎。

高雄市立鳳山醫院甚至揚名國際，於100〜 104年共協助三位泰籍病人返國，其中ㄧ位是泰籍配偶， 因硬腦膜下出血術後及呼吸衰竭，需長期臥床， 其母親希望能帶回泰國照顧，經鳳山醫院醫療團隊籌措經費和協調航 空公司、泰國辦事處，又努力克服穩定病情以及泰國水災等困境， 經過四個多月的努力，終於平安將病人送回泰國安置， 圓了返家之夢。泰國辦事處特別為此事專函向鳳山醫院致謝。

18年來在長庚醫療團隊及廖上智院長的帶領下， 高雄市立鳳山醫院醫療人力員工數成長了4.3倍， 醫師數成長3倍，目前共有23位醫師、病床數110床，急診照顧 社區民眾績效成長25倍，增加超過200個就業機會。為因應當地 醫療需求持續擴大，105年高雄市政府規劃鳳山醫院擴改建案， 長庚醫療財團法人積極規劃， 以不影響民眾就醫權利和醫療服務不中斷之方案參與競標， 獲得評核委員一致肯定，得標後積極籌辦BOT案之整建、 擴建相關事宜。

為不中斷醫療服務，高雄市立鳳山醫院擴建工程將採分期興建， 第一期工期自107年4月1日至109年3月31日， 完工後將原醫療服務移至新大樓營運， 第二期工期自109年4月1日至113年3月31日。 建築本體規劃地下3層，地上10層，病床規模414床（ 包括急性一般床250床，特殊病床119床，及護理之家45床） ，總投資金額超過25億。

未來高雄市立鳳山醫院規劃為區域級醫院， 全面完工後每年可提供約60萬至70萬人次的服務， 預估服務量將成長4倍。可望為高雄市人口最稠密的鳳山區補足區域 級的醫療服務，紓解鄰近醫學中心急診及住院壅塞情形。

新的鳳山醫院仍將本著以鳳山鄰里健康「好厝邊」的醫療服務理念， 守護居民的醫療和健康。並且更進一步以高雄長庚醫學中心為標竿， 建構以病人為中心的區域醫院。以優良的健康照護體系和具醫學中心 服務水準，積極結合社區診所和衛生所共同參與公共衛生保健，成為 更優質的醫療保健照護機構，提供社區民眾更升級的醫療服務。