國發會：2025用DIGI+發展屬於台灣的智慧城市

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）國家發展委員會副主任委員曾旭正，今(28)日在永續智慧城市論壇表示，智慧城市是大政策中的一個環節，只要它有效的推動，就有助於永續的發展。

意思是說，我們會更聰明的來處理我們的城鄉，一直到幫助城鄉的永續發展。

曾旭正表示，政府定訂的政策叫「DIGI+」也就是「Development(發展), Innovation(創新．數位經濟), Governance (治理．智慧國家), Inclusion(涵容．公民社會)，簡稱DIGI+」，這個政策的目標就是發展活躍網路社會，推進高價值創新經濟，與建構富裕數位國家，並期望2025年讓台灣的數位經濟規模，成長至新臺幣6.5兆元。

▲上圖為國發會副主委曾旭正以「智慧國土永續發展」為題，解析「DIGI+」的整體目標。(照片由台灣英文新聞拍攝)

至於如何達成這個整體目標，曾旭正說，就要透過三個基礎建設，分別是創新應用、數位基磐與數位政府。再配合三個發展軸向，分別是智慧城鄉、數位經濟與網絡社會來促進產業數位轉型與揚昇創新經濟價值。

曾旭正說明，DIGI+方案的發展架構是由五個政策組成，首先是智慧城鄉的區域創新特區，目前有台北、新北、宜蘭、桃園、台中、台南、高雄、台東，共八個縣市參與。第二是成立跨中央與地方的智慧城鄉溝通平台。第三是建構民生公共物聯網。第四是建構創新實證法源。

如今年底前的目標就是修訂中小企業發展條例，設置「法規灰色地帶解消及創新實證特例」母法或是研擬「無人載具科技創新實驗條例(草案)」等法源。

最後第五就是推動智慧國土也就是將ICT導入協助都市與鄉鎮發展，以及環境敏感地山林海岸等監測。因此，「國家底圖」的建立不可或缺。

地方政府永續發展理事會(ICLEI)秘書長Gino Van Begin表示，「Smart City」沒有統一的定義，一切看每個城市的創新發展狀況而訂，因為「智慧城市」是必須作的事。因此，我們要善用科技，利用科技這個工具來達成永續的目標，而這兩者之間的核心就是「城市」。

為何會說是必須使用的科技呢？Gino Van Begin說，放眼未來，當全球即將走向高齡化時，城市的規畫就要有所改變，不能再按照舊有的方式去設計與建設。

因為智慧城市的基礎規畫，就是要符合聯合國的SDGs的所有目標，缺一不可，就像人的器官一樣是相互關聯的。

延伸閱讀：

智慧運輸最後一哩路 自駕小巴與電子票證整合

蔡英文：厚實技術 台灣AIoT產業不落後