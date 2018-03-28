(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)金正恩本週一（26），毫無預警地搭乘火車前往中國北京，與習近平會談，也讓外界猜測，中國和北韓的接觸，會對日後的南北高峰會，甚至是川金會，造成什麽影響。韓媒推測，南北美中四方會談，似乎也不無可能。

南韓《東亞日報》回顧，南韓總統文在寅早已表示，南北韓及美國三方會談的可能性，而金正恩訪問北京一事來看，中國似乎也想加強自己在北韓問題上的重量。有鑒於此，《東亞日報》分析，南北美中四方會談，似乎也有成行的可能。

報導指出，直到目前爲止，北韓核武器問題，都由高官主導，並陷入「對話、談判、結論、北韓反悔」的惡性循環。但與以往不同的是，現在的對話進程，是由領袖直接握有主導權，也就是「由上而下」（top-down）的形式，讓領袖能有相對大的彈性，決定對話的步調。因此，川普、文在寅、金正恩和習近平，可能會決定齊聚一堂，共同討論朝鮮半島非核化議題。

金正恩伉儷（左）與習近平伉儷（右）合照（圖片來源：新華社，美聯社提供）

《東亞日報》預測，在南北和川金會如期舉行，並就北韓核武問題達成一定程度共識後，美國可能會和北韓締結韓戰停戰協議，給與金正恩他所希望的安定局勢，甚至透過兩國建立外交關係，來促進北韓在國際社會的正常化。不過，由於中國也是韓戰的參戰國，因此要締結停戰協議，必須要有中國的參與。

在這一連串的過程中，同樣身為東北亞國際政治重要角色的日本，卻完全沒有參與，導致日本國内開始出現質疑的聲音。

雖然根據日本《產經新聞》，日本官房長官菅義偉，在今（28）日上午，才宣稱金正恩會訪問中國，全是美日韓三國，共同加強對北韓壓力的成果，並強調在金正恩在以可驗證方式，放棄核武器之前，不會減少壓力，甚至表示已要求川普，在川金會上，幫日本提到北韓綁架日人問題，但實際上，日本卻幾乎完全被排除在這場政治遊戲之外。

日本官房長官菅義偉（圖片來源：翻攝自日本首相官邸網站）

對此，日本在野黨也做出強烈批判。《NHK》報導，日本最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長辻元清美，在今日痛批安倍宛如「被關在蚊帳外的蚊子」，並表示只有日本政府完全狀況外。辻元強調，安倍似乎想透過外交，來挽回因森友問題失去的民心，但這完全是個錯誤：安倍現在反而在内政和外交上都失敗了。

南北美中四方會談不無可能 只有日本完全狀況外

​相關新聞：

金正恩訪問中國 微博上批評留言全遭關閉

【快報】中國共産黨證實 金正恩人在北京