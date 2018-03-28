【更新】現場有驚喜！幾米義語版新書發表人潮爆滿

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合報導）幾米在義大利有多受歡迎呢？今年正好是幾米創作20週年慶，本週日(25)下午特別在波隆那知名地標Giannino Stoppani童書店發表義大利語版《時光電影院》，幾米對於義大利讀者的熱情十分感動。

幾米新書發表會由TERRE DI MEZZO EDITORE義大利出版社主辦，活動現場擠得水洩不通，許多人對於無法看到幾米演講感到非常遺憾，適逢義大利波隆那兒童書展，書迷們得知展期3月28日，還有三場幾米於書展其他相關講座和簽名會，都非常興奮和期待，也對台灣館有了親切的第一印象。

這次的新書發表，在義大利波隆那最重要的熱鬧據點海神廣場舉辦，更是第一次有台灣作家作品授權義大利，在波隆那最重要的兒童書店進行分享活動，具體展現台灣創作者及出版社在自由市場的商業機制下努力的成果！可說是台灣之光！

意外驚喜！幾米獲2017葡萄牙阿馬多拉漫畫節「外國童書最佳插畫家獎」金獎肯定

葡萄牙KALANDRAKA出版社於現場帶來一項驚喜，即幾米榮獲2017葡萄牙阿馬多拉國際漫畫節「國家漫畫獎」的「外國童書最佳插畫家獎」，並代轉獎牌給幾米。展期幾米簽書會人氣超夯，所到之處粉絲蜂擁而上，就連書都已售完。

創辦於1990年的葡萄牙阿馬多拉（AMADORA）國際漫畫節，每年10至11月間於里斯本（Lisbon）附近不同場館舉辦各類展覽，是歐洲重要的漫畫節之一，也是全世界漫畫家朝聖之處。所設「國家漫畫獎」獎項中「外國童書最佳插畫家獎」，為大會評審團針對全世界圖畫書翻譯類評選出最佳插畫家。這次幾米以《星空》（NOITE ESTRELADA）葡文版獲得「外國童書最佳插畫家獎」金獎肯定，出版社一直等到幾米到波隆那舉辦活動時，特別帶給他這項意外驚喜，再將獎牌轉交給幾米。

KALANDRAKA出版社代表指出，「國家漫畫獎」已舉辦超過15年，具有國家級重要性，他們很榮幸能出版《星空》，並有意於今年阿馬多拉（AMADORA）國際漫畫節，邀請幾米至葡萄牙參與盛會。