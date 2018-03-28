雷倩：婦聯會人事與經常費用獲解凍

（台灣英文新聞 / 政治組報導）婦聯會今（28）日舉辦「創會主任委員，蔣夫人121誕辰紀念禮拜」，現任主委雷倩出席活動時表示，黨產會已於昨天批准婦聯會動支人事及經常費用，並駁斥脫產之說。

黨產會於2月1號將婦聯會定義為國民黨附隨組織，並凍結385億元資產。中央社引述雷倩說法，她坦言這段日子以來婦聯會手忙腳亂、兵荒馬亂。只有盡力在理解的情況下，做該做的事情，並向黨產會申請。經過反覆協商，黨產會最後同意在經常費用與人事費，每季讓他們動支。

她昨（27）日已於臉書就婦聯會開支解凍一事發文表示欣慰，儘管其他慈惠工作預算仍待批准。

明天是蔣夫人生日，婦聯會援例為創會主任委員舉辦紀念禮拜。而今天，在會計陳主任多次說明補正之後，黨產會終於通過了我們第一季的人事及辦公費用，讓婦聯會不致斷炊。 雖然黨產會今天沒有通過慈惠工作的預算，但保羅教導我們要常常喜樂、不住禱告、凡事謝恩，感謝主繼續看顧蔣宋美齡姊妹在 祂心意裡創辦的婦聯會！

雷倩27日發文證實婦聯會經常費用獲解凍

據報導，雷倩表示婦聯會的經費動支，每一項都要黨產會同意，包括勞軍、榮家慰問、孤兒寡婦清寒扶助等，婦聯會人員會堅守崗位，律師會全力向黨產會爭取應有權利。

關於外界質疑婦聯會脫產之說，雷倩直言太荒謬。自由時報引述其說法，表示目前婦聯會凡事都要申請，每個帳戶都被接管，所有要申請移轉的對象都在黨產會調查範圍之內，「有哪個要脫產的人在向政府申請要脫產呢？」