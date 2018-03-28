（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文官邸傳出槍響，國安局今(28）日透過新聞稿證實，是相關人員未依程序清槍，導致誤擊；知情人士透露，該員已調離現職，並記申誡2支，但懲處範圍僅一人。
中央社引述《鏡週刊》報導，代號「永和」的蔡總統官邸，去年12月驚傳槍聲，一位負責官邸維安的上尉警衛官，在例行勤教後，竟在清槍時實彈擊發。當時雖未造成人員傷亡，但當時蔡總統正在寓所2樓處理公務，距離槍擊地點不到50公尺。
國安局特種勤務指揮中心，28日下午透過新聞稿證實此事，並表示，此案發生在去年12月中旬，該員在警衛室駐地內實施清槍程序時，未依裝備操作規定執行，導致槍枝不小心擊發，事後將他調離現職。
報導引述知情人士透露，該員目前已調回特勤中心本部，事發後被記申誡2支，但懲處範圍僅一員，內部也已完成檢討；此外，媒體報導指出有將官為此事件提早退伍，知情人士強調沒有此事。
對總統官邸發生槍響案，總統府發言人林鶴明今(28）日表示，相關情況已由國安局等權責單位依規定妥為處理，府方對特勤團隊的專業與服務熱誠，有高度信心。
國安局強調，特勤工作紀律及形象管理，一直是國安局要求重點，若有違反相關紀律規定情事，均秉持「毋枉毋縱」原則，絕不寬貸。
蔡總統官邸驚傳槍響 肇事人員記申誡2支
有媒體報導，蔡總統居住的「永和」官邸去年12月驚傳槍聲，一位負責官邸維安的上尉警衛官，在例行勤教後，竟在清槍時實彈擊發，雖未造成人員傷亡，但當時蔡總統正在寓所2樓處理公務，距離槍擊地點不到50公尺。
（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文官邸傳出槍響，國安局今(28）日透過新聞稿證實，是相關人員未依程序清槍，導致誤擊；知情人士透露，該員已調離現職，並記申誡2支，但懲處範圍僅一人。