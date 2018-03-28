佛州槍擊案震驚全美　美國前大法官撰文支持廢槍　

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在佛州校園槍擊事件發生後，全美反對槍支聲浪愈來愈大，就連前美國最高法院大法官，都公開表示，允許民衆擁槍的美國憲法第二修正案，可能有必要修正。

《美聯社》報導，高齡97歲的前美國最高法院大法官約翰·保羅·史蒂文斯（John Paul Stevens），在《紐約時報》撰寫文章，表示廢除美國憲法第二修正案，可以大大削弱美國全國步槍協會（NRA），阻擋加強槍支控管的能力。

報導回顧，史蒂文斯法官在2008年一場審判中，曾和支持第二修正案允許民衆擁槍的法官，進行激烈辯論，但最後史蒂文斯主張未被採納，判決内容仍認爲擁有槍支，是美國人民應享有的自我防衛權利。史蒂文斯表示，這場判決，大大加強了全國步槍協會的宣傳能力。

在為《紐約時報》撰寫的文章中，史蒂文斯強調，上週末全美爆發的抗議行動，顯示民衆希望立法者行動，來避免學生，以及社會上其他人無辜人士，再遭受歹徒槍擊。

不過，史蒂文斯建議抗議者，應該採取更有效率，且更能長久持續的方法，來實現改革。他表示，修改憲法第二修正案，會是最好的方法。

對於史蒂文斯的文章，全國步槍協會也做出回應。

根據《美聯社》，協會相信第二修正案保障的自我防衛權利，並將繼續守護這項基本人權。