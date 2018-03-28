恐同？《以你的名字呼喚我》被北京電影節撤檔

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）《以你的名子呼喚我》在奧斯卡獲得最佳改編劇本，全球口碑爆棚，原本即將在北京電影節播映，但片商指出，該片最後無預警被撤檔，也引起影迷關注討論。

該片遭撤檔的原因並未被公布，但許多網友紛紛指出：「強國不意外」、「會上映才奇怪吧？」

同性戀在1997中國除罪化，但保守的社會風氣促使政府對涉及同志議題的活動及影視作品進行打壓，2016年中國網絡劇《上癮》在兩岸三地掀起熱潮，卻因同性戀題材而被中國封殺，劇集在中國各大影片網站全面下架。

中國的同志平權，近年亦遭受中國政府的打壓。去年5月有同志團體原訂於西安舉行聚會，但九名籌辦活動的同運人士遭公安扣留，更被告知「這個城市不歡迎同性戀者」，最後活動臨時取消。

去年11月，國際非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）公布中國對LGBT人士的性傾向轉變療法，同性戀人士被家人強迫至公立醫院和私人診所接受「治療」，以「扭轉」性傾向，而這些治療經常包含電擊、非意願禁閉與強迫餵食藥物。

《以你的名子呼喚我》故事發生在二十世紀八十年代，一名17歲義大利猶太男孩與一名來訪的24歲美國猶太學者之間的夏日戀情，知情人士指出，該片是在提名片單播映時，被審查人員檔下，最後在電影節被撤檔。