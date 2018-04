(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)兒童的洗澡良伴-黃色小鴨-竟潛藏數量驚人的細菌!

由美國與瑞士聯手進行的一項研究顯示,抽查的5個洗澡玩具中,4個擠壓後流出的髒水都含有致病細菌。這是首次對黃色小鴨類的橡皮玩具所進行的檢驗。

該研究參與單位包括瑞士聯邦水科學與技術研究所(Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology)、蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)與美國伊利諾大學(University of Illinois),研究結果於週二(27日)發表在Biofilms and Microbiomes期刊中。

執筆的研究人員指出,玩具驗出的細菌種類包括退伍軍人桿菌以及綠膿桿菌,每平方公釐就有高達7,500萬個細菌與真菌細胞。自來水通常不致促進細菌生長,但橡皮玩具中的聚合物卻可能提供細菌生長所需的營養,進而成為病菌溫床。

研究人員表示,儘管適量細菌有助孩童增強免疫力,但也可能導致眼、耳及腸胃疾病。喜歡洗澡時用橡皮玩具把水噴到臉上的兒童,更容易造成感染。