春天相遇波隆那——臺灣館打造驚豔圖書館

（台灣英文新聞 / 黃慧瑜 綜合報導）義大利波隆那兒童書展臺灣館，熱烈於3月26日下午3：00舉行開幕。位處英、美出版大國的中心位置，臺灣館以典雅的圖書館氛圍，樹立精緻而華美的Library of the Fantastic，綿延的書牆，讓經過的參訪者都驚呼連連，「真是太美了！」

開幕活動吸引許多國際童書界專業人士參加，大家紛紛對臺灣館簡潔而沈靜的力量感到驚奇，賓客們都對開放空間所凝聚的閱讀氛圍深深吸引，也好奇主色調濃綠的由來。

策展人鄒駿昇特別對現場來賓說明：「臺灣一直給我的感覺就是綠油油、四季常綠、有許多山，因此綠色呈現一種很舒適、很自由的氣氛，就跟我們的出版品一樣。而剛好今年為呈現1989-2018以來入圍波隆那插畫展的臺灣插畫家作品群像，我們做了一本巨大、跨頁有100公分的大畫冊，選用了襯托臺灣豐收的稻米與香蕉意象的黃色封面；綠色和黃色，結合了不同的文化背景，達到了最好的視覺效果，把臺灣形象推向國際的舞台。」

臺灣童書出版的活躍與能量，儼然成為國際媒體焦點。Publishers Weekly 的波隆那書展特刊，便以特別篇幅介紹臺灣童書產值與網路書店表現。以時尚深度聞名的Monocle雜誌，更有特派記者現場訪問信誼出版總編輯劉維中，展現對臺灣市場的好奇與關注。

除了開幕活動，臺灣館首日也舉辦插畫家簽名會，幾米和唐唐的粉絲都十分熱情，有讀者特地從佛羅倫斯趕來參加簽名會，興奮的為寶貝女兒等候簽名書。甚至還有臺灣讀者表示，在台北書展領不到號碼牌，因此特地把書扛到波隆那請幾米簽名。

前一日在波隆那知名地標Giannino Stoppani童書店發表義大利語版《時光電影院》，幾米對於義大利讀者的熱情也十分感動。活動現場擠得水洩不通，許多人對於無法看到幾米演講感到非常遺憾，但是得知展期還有其他相關講座和簽名會，都非常興奮和期待，也對臺灣館有了親切的第一印象。本次臺灣魅力在波隆那，持續發燒中…。