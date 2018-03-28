【更新】義美高志明•導演吳念真號召　32企業與法務部攜手反毒

（台灣英文新聞／宇妍 台北採訪報導）​AC「台灣公益廣告協會」現任理事長，同時也是義美食品總經理高志明，2018年度號召發起「社會企業，無毒志業」活動，邀請法務部以及32家企業社團，共同推動毒品防制工作。

這項活動今(28)日在法務部舉行結盟記者會。希望發揮民間影響力，結合政府資源，擴大反毒宣導的涵蓋面，有效傳遞反毒概念。

法務部次長張斗輝（左2）與台灣公益廣告協會理事長高志明（中）、導演吳念真（右2）等人在現場合影。（台灣英文新聞/宇妍 攝影)

參與的企業團體承諾未來將善盡企業社會責任，發揮影響力，將毒品防制工作，列入企業追求目標，融入內部督管機制，並提供門市、分行、營業點等通路，露出政府毒品防制資訊。

法務部常務次長張斗輝致詞時表示，政府長期以來致力推動毒品防制工作，新政府上台後，更推出「新世代反毒策略」，投入更多經費與人力。2019年並規劃設立毒品防制基金。

AC「台灣公益廣告協會」現任理事長，同時也是義美食品總經理高志明致詞時指出，現在更值得注意的問題是一種新的現象，許多毒品偽裝成青少年喜愛的零食，或加入低劑量毒品，讓許多青少年不知不覺受到誘惑上癮。非常值得司法單位重視。

「台灣公益廣告協會」理事長，同時也是義美食品總經理高志明，接受媒體訪問。（台灣英文新聞/宇妍 攝影)

高志明強調，「1910年代日治時期的台灣深受鴉片之害，當時知識分子及團體提出嚴正的抗議，而蔣渭水領導民眾黨，適時地推動鴉片抗爭，1929年就常有反對鴉片的全島性活動。」

​高志明認為百年後的今日，民間企業團體應自覺毒品對台灣社會的危害，因此邀請所有企業、社團共同站出來。

現場播放法務部製作的反毒影片。（台灣英文新聞/宇妍 攝影)

正因如此，為幫助年輕世代了解毒品的危害，高志明以公益廣告協會理事長身份參與贊助，力邀知名導演吳念真及劉吉雄拍攝三部反毒微電影，找來成功戒毒的朋友回顧分享自身經歷。

吳念真導演(中)。（台灣英文新聞/宇妍 攝影)

指導拍攝反毒公益廣告的知名導演吳念真說，吸毒年齡逐漸降低的現象令人憂心。現在毒害青少年最嚴重的是安非他命及K他命，在南部甚至有18、19歲的大哥哥們「指揮」13、14歲的小弟弟，賣10支毒品，小弟可以免費獲得1支，這個現象其實學校都知道，可是關係到校長考績，所以被「淡化處理」，而K他命是3級毒品，藥頭被抓也很快被保釋。

吳念真感概萬千，他語重心長地向法務部建議，舉凡藥頭、販毒者，不要再「分級」判刑，才能有效肅清毒品，否則反毒宣導做再多，成果還是有限。

以下為參與結盟宣示之企業名單 (資料來源：法務部新聞稿)

​ 義美食品公司、中保無限家、TADD 臺灣酒駕防制社會關懷協會、 緯來電視公司、臺灣電視公司、利樂包裝公司、聯旭國際公司、 樂活生技公司、吳念真導演、和泰興業公司(大金空調)、 高雄銀行、富邦金控、一之軒食品公司、燦坤實業公司 萬相股份有限公司(萬相雲)、泰山企業公司、今周刊 聖洋科技公司、民間全民電視公司、貝立德公司、波蜜企業 悠遊卡公司、凱絡媒體公司、新安東京海上產險公司、信義房屋 仲介公司、中華電信數據分公司、鴻海集團(永齡健康基金會)、 杏輝醫藥集團、信邦電子公司、安益國際展覽公司、勤業眾信聯 合會計師事務所、慈濟大學。