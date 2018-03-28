北京展開摸底調查 台籍親屬須提報

（台灣英文新聞 / 政治組報導）北京近日傳出對居民進行「摸底調查」，要求歸僑、僑眷、海外歸國的留學生，以及有台灣親屬者，必須主動向上級報告登記，背後動機啟人疑竇。

自由亞洲電台26日報導，北京朝陽區的部分社區貼出公告，要求具有上述身分的住戶在限期內登記。管委會人士透露，是受上級指示而為。填寫內容包括姓名、出生年月、留學國家等的基本訊息。

據報導，至少有兩個社區出現類似公告。

北京市朝陽區望京街道辦大西洋社區3月20日發布公告，「根據望京街道辦事處要求，現就長期居住在本社區的歸僑、僑眷、留學生、海歸進行情況調查，如果您符合以下身分，請於2018年3月26日前到大西洋社區進行登記。」

同樣在朝陽區，另一處未指明名稱的社區，更要求有台籍親屬的住戶必須提報。

為全面、準確掌握我社區台屬狀況，充分挖掘涉台資源，根據上級文件精神，對轄區內的台屬基本情況進行登記，請台屬（在台灣居住的人在本轄區有血緣關係的親屬）在4月1日前積極來社區進行登記工作。

報導引述北京民眾看法，認為此舉不懷好意，令人聯想到文革時期海外歸僑被扣帽子的敏感時期。該吳姓民眾說道，「特別是現在（當局）高舉意識形態旗幟的敏感時刻，讓人更加產生警惕心理。也許是中共要劃分階級成分，阻止人才和資金外逃大潮。」