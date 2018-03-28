蘋果推平價iPad與教育App 鎖定教育市場

（台灣英文新聞 / 科技組​ 綜合報導）蘋果今(27) 日在由執行長 Tim Cook 親自主持於芝加哥 Lane Tech 高中所舉行的教育發表會，發表一款配備觸控筆Apple Pencil的平價版iPad，這款iPad為9.7吋螢幕，售價329美元，折合新台幣約9649元，可以教育專案享有30美元折扣。

這款親民版iPad也支援售價99美元的觸控筆Apple Pencil，可讓使用者草繪靈感、隨手做筆記。根據美聯社報導，蘋果之前只有較昂貴的iPad Pro才有配備觸控筆Apple Pencil，本次發表的平價版iPad售價和去年款相同，但已是最便宜的iPad。

法新社報導，蘋果也在這次發表會推出名為Everyone Can Create的免費新課程，教師能藉此將繪畫、音樂、製作影片或攝影融入教學當中。還有一款名叫Schoolwork的新應用程式，來協助教師指派作業及查看學生進度。



蘋果產品在教室裡，過去幾年已逐漸被Google和微軟產品趕上，許多分析師原預期蘋果推出更便宜的iPad，以在預算拮据的學校促進銷售。



Google已成為美國教育市場的領導品牌，這大體上要歸功於Google搭載Chrome軟體的筆電，有些Chromebook筆記型電腦售價在200至250美元間，相較之下，最便宜的iPad售價329美元。