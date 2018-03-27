「2018鷹揚八卦Bike訪春天國際鷹樂饗宴」 鷹樂悠揚

（台灣英文新聞／廖秋煌 臺北報導）參山國家風景區管理處的「2018鷹揚八卦Bike訪春天國際鷹樂饗宴」活動於24日下午2時開幕，吸引高達1340位遊客到場聆聽台灣交響樂團、南美洲的「老鷹印地安樂團」及知名民歌手施孝榮等樂團，演奏秘魯、玻利維亞、日本、韓國、馬來西亞、印尼、台灣、中國、美國、義大利、奧地利等11個國家讚頌老鷹的歌曲或樂曲；其中秘魯民歌--老鷹之歌以 6種音樂版本演奏，除共享悠揚的鷹樂，參山處還提供特色旅遊服務。



參山處還提供特色旅遊服務，包括有「共享傘」配合環保愛地球，結合選爾共享技術公司率先於3月17日至4月8日在彰化火車站、八卦山脈生態中心及彰化美學館設置機台，鼓勵民眾於臺中及彰化地區免費借還共享傘。活動迄今已有987名遊客參與體驗。



「慈善關懷」結合國泰慈善基金會募集參與本活動文創攤商與遊客所提供之2手物資，愛心義賣所得回饋彰化縣自閉症肯納家長協會及伊甸基金會。「傘傘發亮裝置藝術」以王楨文老師剪紙藝術結合富雨洋傘公司進行文創商品開發，傘傘發亮廊道於3月17日至4月8日於八卦山脈生態遊客中心前廣場吸引將近500名遊客於粉絲團打卡。



參山處指出，文創攤商及老鷹面具、鵟鷹公仔及絹印DIY體驗活動：邀請彰化縣及八卦山脈的特色文創業者參與設攤。



另外還有「漫遊半線」解說導覽2條路線共8梯次、低碳旅遊免費接駁專車2天共15班。「城市小旅行」彰化市內14家特色商家體驗文創限定商品及優惠活動。「旅庫」推出4梯次彰化市鐵道文化小旅行路線。延長旅遊軸線，推動「Taiwan好鷹緣」雙鷹生態旅遊：4月結合北觀處「觀音 觀鷹」活動。輔導原森旅行社規劃國內外團體生態社區小旅行，另元帥旅行社針對本次生態旅遊規劃「鷹揚八卦生態樂活2日遊」行程上架販售。





