學童撿到大海飄來相機 盼物歸原主

（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）「大海飄來的相機，有可能找到主人嗎？」宜蘭岳明國小學生今天在淨灘時，意外撿到外殼長滿青苔的防水相機，根據照片推測可能是日本人所有，希望透過管道可早日物歸原主。

岳明國小位在宜蘭蘇澳海邊，算是較偏鄉的漁村小學，校內二到六年學生平時都會固定到校園附近的海邊淨灘，宣導海洋環保觀念，平時也會觀察一些寶特瓶的垃圾是從哪個國家飄洋過海來到台灣，但是他們今天上午卻意外撿到一件「寶物」。

「老師，我們竟然在海灘上發現一台相機！」五年忠班學生發現時，相機還以防水外殼保護，但外殼已經長滿貝殼與青苔，學童們好奇打開後，內部是一台機型是Canon PowerShot G12黑色相機。

五年忠班導師李公元告訴中央社記者，偷看別人相機照片，似乎有點不太道德，但為早日物歸原主，全班師生經過討論後，決定觀察記憶卡內所有照片，看會不會有什麼線索，可以早日找到相機的主人。

他表示，事後全班檢視相機內所有照片，一起討論，推斷相機主人很有可能是日本年輕人，且由拍攝的場景看來應該是在日本石垣島上，另由照片中的臉形來看，也很像日本人，也有拍攝很美的海中潛水照片，猜測相機主人應該是在潛水時遺失。

更神奇的不只如此，其中照片最晚的紀錄是在2015年9月7日，若根據正常設定推算，這項紀錄至今已有2年半，但發現的學童當下在海邊初步檢視時，居然還有殘餘電源。

李公元說，基於隱私，他們事後只在他的Park Lee個人臉書上，公開其中幾張照片，並委託友人將今天發現過程翻譯成日文，希望相機主人可以藉由電子郵件parkgood@gmail.com與他聯絡。

李公元將消息發布在臉書上後，到今晚8時為止，至少已有3000人次分享。有網友說「好厲害的防水殼，好厲害的電池續航力」、「好想知道後續結果」；甚至還有網友留言「已透過石垣島潛水店的朋友協助發送消息，目前他們有發現其中一張照片有潛水店的商標，是那霸那裡的，他們會直接聯繫看看。」（編輯：劉政權）1070327