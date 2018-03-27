中華電信攜手Tata通訊 物聯網版圖跨國大躍進

中華電信為響應政府數位經濟政策，協助台灣產業升級，除持續深耕國內物聯網產業，亦積極搶攻跨國物聯網商機，今(27)日宣布攜手全球首屈一指的電信業者Tata通訊公司(Tata Communications)，利用其高涵蓋的全球網路、雲端設備及豐富的全球物聯網平台經驗，結合中華電信行動物聯網管理平台，提供企業客戶最完整且即時的跨國服務與技術支援。

中華電信跨國物聯網服務 為企業客戶拓展業務版圖

Tata通訊公司是全球最先進、最大的海底電纜網絡公司之一，其物聯網平台及網路服務範圍涵蓋高達200多個國家，並連結全球超過600個行動網路業者進行合作。此次中華電信與Tata通訊合作，為台灣設備製造商及企業客戶提供台灣電信業最大的跨國物聯網服務，將引領台灣物聯網產業發展、茁壯。

中華電信公司鄭優董事長表示，中華電信作為國內電信業龍頭，要扮演數位經濟發動機、創新產業領航員，跟台灣夥伴共創下一波產業榮景。除了持續專注本業，也著重在發展5G、物聯網、大數據等更多元的面向。中華電信已建構物聯網的大平台，結合資安、雲端、大數據、AI、AR五大服務功能，可讓各產業的內容服務商或開發商在短時間內，運用該平台開發出各種創新應用服務。目前物聯網大平台會員累計已達800家企業及個人用戶，預計2018年底可達1,200家。中華電信接下來將持續研發物聯網創新技術，同時整合垂直/平行產業，攜手建構完整的物聯網產業生態系。

IDC發布最新報告指出，全球物聯網支出將以14.4%的年複合成長率持續成長，2018年預估可達到7,725億美元，2020年更將跨越1兆美元大關(註1)。中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示:「全球物聯網發展方興未艾，中華電信在去年底即取得300萬個物聯網專用門號，藉由過去在智慧建築、智慧綠能、智慧交通等領域累積之經驗，以及領先同業建立的生態產業鏈，並且同時支援NB-IoT及CAT-M1技術，再加上此次與Tata通訊公司合作，結合其橫跨全球的行動網路生態系，將可為客戶提供最完整的國際物聯網解決方案。」 中華電信從過去累積至今已超過50萬個物聯網裝置，其中行動物聯網約佔30萬個。這些物聯網裝置應用在產業及生活各層面，包括各縣市政府LED智慧路燈、路口影像監視、車隊派遣單元、節能感測等。陳明仕總經理指出，只要出現爆發性的應用，三年內300萬個物聯網門號將很快會用罄。

Tata通訊公司亞洲業務總裁Andrew Yeong表示：「物聯網設備需要無邊界、安全和可擴展的連接，以實現全球資訊存取、調度和管理。行動網路連接是物聯網服務的有效基礎，但問題在於當今的行動網路大都侷限於本地化，全球行動網路這樣的概念並不存在。我們想改變這一點。很高興能與中華電信和全球其他領先的行動網路營運商合作，建立真正的全球網路連接生態系統，並推動全球企業採用物聯網。」

本次雙方合作，初期的服務對象之一是泰博科技股份有限公司。該公司以研發生產高級醫療設備為主，藉由中華電信技術支援與Tata跨國通訊平台，可將醫療裝置上收集的資料透過物聯網傳輸到物聯網服務管理平台，進行數據分析應用，改善各地人民健康和生活品質、有效拓展業務範圍。

中華電信以強大的技術研發能力，自主研發IoT大平台及行動物聯網連線管理平台，加上Tata通訊公司橫跨全球200多個國家行動網路生態系，將可提供國內外企業客戶享受穩定且高品質的跨國物聯網服務，中華電信亦將擴大物聯網規劃藍圖，成功為台灣在全球經濟市場奠定穩固基礎，締造更大的營收機會。