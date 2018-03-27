賴清德證實　黃煌雄任促轉會主委

政院長賴清德今天列席立法院總質詢時證實，前監委黃煌雄將出任促轉會主委，賴清德也請立法院支持黃煌雄人事案。



知情人士今天表示，行政院擬提名前監察委員黃煌雄出任首屆促進轉型正義委員會主任委員。



行政院長賴清德下午列席立法院總質詢接受時代力量籍立委林昶佐質詢時表示，確定由黃煌雄出任促轉會主委。



林昶佐表示，時間是轉型正義的敵人，不能凡事都等到促轉會完全成立後再來處理。



賴清德稍後答復民主進步黨籍立委羅致政有關黃煌雄人事案時，除了證實這項提名，也說「敬請立法院能夠支持」。羅致政則說，「一定支持」，黃煌雄過去數十年來在民主運動和擔任監委期間等角色，絕對值得大家肯定，「我個人一定會全力支持」。



稍早知情人士說，台大歷史學系教授陳翠蓮與行政院不當黨產處理委員會委員花亦芬，也可望出任促轉會委員。



立法院去年12月三讀通過促進轉型正義條例，明定行政院下設「促進轉型正義委員會」，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，於提出完整調查報告後解散。



條例明定，促轉會為二級獨立機關，置委員9人，由行政院長提名、立法院同意後任命。行政院長為提名時，應指定一人為主任委員，一人為副主委，主委、副主委及其他委員3人為專任；其餘4人為兼任。全體委員中，同一政黨人數不得超過3人；同一性別人數不得少於3人。



賴清德日前表示，本週將把促轉委員提名名單送入立法院審議。



前監察委員黃煌雄可望出任促轉會首任主委，黃煌雄今天表示有被諮詢，但是否答應出任，黃煌雄僅表示，他不便多作說明。



知情人士今天表示，行政院擬提名前監察委員黃煌雄出任首屆促進轉型正義委員會主任委員；行政院發言人徐國勇表示，主委人選將於明天舉行記者會正式宣布。



黃煌雄接受中央社記者訪問時，僅低調表示「有諮詢」，但是誰諮詢他、何時諮詢，黃煌雄不斷表示「謝謝」，他不便多作說明。