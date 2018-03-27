朱立倫籲兩岸多交流 蘇貞昌：應符新北利益

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市長朱立倫今天表示率團赴大陸城市交流成果豐碩，籲積極正面看待兩岸交流；前行政院長蘇貞昌與朱立倫同場出席活動提醒說，「我們才真正是同一國的」，應符合新北利益及市民期待。

朱立倫應江蘇省政府及上海市政府邀請，21日赴江蘇南京、蘇州、昆山及上海等地進行城市交流，並於26日與新任國台辦主任劉結一見面引矚目。

朱立倫返台並於今天主持市政會議時表示，此行成果豐碩，與台胞、台生及台商展開10場座談，了解他們的需要與建議。

朱立倫表示，應該以正面態度看待兩岸關係，積極進行城市交流，不應該設下太多限制，尤其在政治情勢嚴峻下，更要用積極且正面的態度面對兩岸交流，這對未來兩岸的和平與合作絕對是正面的，也是此行雙方共同表達的心聲及努力的目標。

朱立倫隨後率局處長首長出席新北市議會民進黨團幹部交接典禮，蘇貞昌致詞時特別針對朱立倫訪陸行程表示，朱立倫昨天跑得好遠，去跟一個人握手，若要跟頭皮發光的人握手，其實不用遠到天邊，就在眼前。

蘇貞昌表示，朱立倫隨市長任期越來越短，恐怕出外的機會越來越多，民進黨團監督責任會越來越重，他要提醒朱立倫，朝野「不論怎麼樣競爭，不論誰輸誰贏，我們才真正是同一國的」。因為同屬新北，做法上符合新北的利益，才是新北市民最大的期待。（編輯：張銘坤）1070327