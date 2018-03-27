第五屆智慧城市展中華電信六大展區嶄露台灣數位實力

第五屆智慧城市展於今(27)日在南港展覽館盛大展開，中華電信本次以「引領智慧城市，建構永續未來」為核心概念，規劃「IoT大平台」、「環境」、「交通」、「雲端」、「生活」、「居家」六大應用展區展出人臉辨識、eHome、IDC、智慧生活等服務，響應政府政策，透過前瞻的資通訊技術垂直整合物聯網產業，以永續概念打造綠色智慧城市，向國際展示數位經濟實力，透過智慧創新讓世界看見台灣。

智慧城市展規模創新高中華電信展區吸國際企業參訪

2018智慧城市展估計可吸引超過30,000名國內外專業人士參與，超過120個城市來台共襄盛舉，中華電信本次亦邀請包含馬來西亞(Telekom Malaysia、Maxis、ACASIA)、菲律賓(Smart、PLDT)、泰國(CAT)、柬埔寨(NTC Asia、Telecom Cambodia、welltek international)、寮國(LAO Telecom)、越南(CMC Telecom)、印度(TATA)、緬甸(KMD)、韓國(KT)、香港(PCCW、HGC、ASTRI)、澳洲(台灣富力思泰)，共計11個國家的電信及相關業者來台參觀。

本次參訪的國際企業中，馬來西亞ACASIA係由東協七個成員國（泰國、印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、越南及汶萊）之電信業者所合資成立，中華電信董事長鄭優表示：「中華電信身為國內資通訊領導品牌，致力於促成台灣ICT產業與不同行業之間交流，達到加深本公司與東協諸國之合作基礎，更將落實政府新南向政策、發展東南亞新商機。未來中華電信也將持續響應政府政策，整合雲端、資安、大數據、AI人工智慧以及綠能服務，以智慧城市接軌國際，創造台灣的永續價值。」

IoT大平台串連無限智慧打造綠色未來

為響應政府數位經濟政策，中華電信憑藉超過十年的物聯網領域經驗，於去年底推出IoT大平台，與垂直產業合作發展智慧農業、智慧工業、智慧交通，利用物聯網協助國內產業升級。中華電信亦透過IoT大平台物聯網服務持續推動國內綠色智慧服務，於展區打造一座迷你城市，整合城市環境交通及iEN智慧環境服務，打造一個由個人至城市的全方位綠色智慧生活環境。總統蔡英文今日參觀中華電信展區，透過觸控螢幕直覺式地了解IoT大平台中各項數值，監控展區內包括空氣品質、水質、照明系統...等，體驗未來城市對於環境品質調控的智慧後台。

持續深耕eHome智慧家庭全新智慧照護展現未來生活情境

中華電信深耕智慧家庭已久，提供eHome全台超過一萬五千用戶，本次展出除透過AI語音助理操控除濕機外，更將AI語音助理聲控延伸至MOD操作，讓使用者可更輕鬆地觀賞MOD 4K影音、2018世足賽、隨選電影...等優質內容。此外，中華電信「數位匯流事業處」將於3月28日正式揭牌，中華電信董事長鄭優表示：「在數位匯流的時代，內容固然是在激烈競爭中脫穎而出的關鍵，中華電信MOD在持續引進國內外節目內容的同時，亦透過物聯網、AI作為介面提供觀眾完整的影視體驗，讓MOD成智慧家庭的娛樂樞紐。」

除此之外，針對台灣邁入高齡化社會，為更關注銀髮族的健康，中華電信的智慧家庭展區也展出「智慧照護服務」，以健康雲為核心，期望透過資通訊服務的演進，解決長照、少子化等社會問題。

人臉驗證結合AI技術人員安全控管再升級

科幻電影中常出現透過掃描人臉解鎖的畫面，現實世界中，中華電信早已在板橋IDC中設置「人臉驗證」與「防尾隨」設備，做為人員進出安全控管的機制。中華電信人臉驗證系統是以AI深度學習技術為基礎，透過CHT IoT大平台相關API進行開發，彈指間即可確認人員身份，使用產學研界公用資料庫LFW之人臉驗證效能，驗證準確率高達99.6 %，並透過將大量的人臉資訊儲存在雲端，減少使用單位的設備需求，讓產業能更便利的引進驗證技術，增加普及率。

Pre-5G低延遲、大頻寬搶先體驗5G世代服務

5G熱潮方興未艾，全球主要國家無不將5G技術、應用與相關建設視為國家重要發展目標之一，尤其隨著5G商用化腳步邁入倒數計時階段，中華電信身為數位經濟領航者，於智慧城市展推出Pre-5G服務，透過AR打造工具機智慧管理與擴增實境遠端協作，要讓來賓搶先體驗5G世代的低延遲、大頻寬、即時自訂上網等服務優勢。

板橋IDC雲端資料中心第二期加碼建設VR實境感受高規格

中華電信板橋IDC雲端資料中心自開幕以來，榮獲八大認證，更提供頂級安全及資安防護，是國內唯一取得TIA-942 Rated 3/4等級認證的世界級機房，不僅第一期櫃位已經完銷，正在興建中的第二期櫃位，更吸引跨國重量級ICP業者以及本土期貨商提早排隊，是推動台灣成為亞太資料匯集中心的關鍵。雲端資料中心嚴謹的安全管控，針對人員進出導入訪客智慧管理系統，本次也特別在智慧城市展打造VR專區，讓來賓透過VR身歷實境感受雲端資料中心的內部構造。

現場體驗智慧生活2018智慧城市展3/30開放一般民眾入場

中華電信展區內更提供Hami Wallet、Hami Book、Hami Video加值服務，讓來賓免費體驗抓娃娃機、啤酒機...等多元支付方式，展現未來日常生活的便利。2018智慧城市展亦將於3/30 (五) 開放消費者入場參觀，歡迎消費者前來中華電信(攤位號碼：J 405) ，體驗智慧城市的成果與未來展望。