童心大爆發！史上最大迪士尼包園 免排隊無限暢玩

每每到迪士尼樂園，看見大排長龍的人潮，總是心涼一半了嗎？為了讓旅客盡情玩樂，易遊網與5家旅遊業者，共同推出台灣首次最大規模的香港迪士尼聯合包園，於5月26日指定時段，旅客可無限暢玩「反斗奇兵大本營」、「灰熊山谷」、「迷離莊園」3大園區，往往需要排上1-2小時的設施，現在可免於排隊之苦。

台灣首次最大規模香港迪士尼包園

除了體驗迪士尼各種新奇好玩的主題設施外，搶購琳瑯滿目的周邊商品更是必備任務。此次聯合包園祭出獨家購物折扣，凡參與包園的旅客，當天皆享有8折專屬優惠！此外，在專屬包園時段，邀請到大小朋友最愛的《玩具總動員》角色人物，包含巴斯光年、胡迪、熊抱哥等，都將現身與大家同歡，旅客可把握機會拍好拍滿！

迪士尼角色人物在專屬包園時段與旅客同歡

香港迪士尼聯合包園僅此一天，5月25日出發，搭乘早去晚回航班，入住市區酒店含稅11,699元起，搭配「迪士尼好萊塢酒店」含稅也只要12,699元起，另贈指定遊樂設施的優先入場證。迪士尼包園時間將安排於5月26日下午6點15分至20點15分，史上最狂的包園行動千萬不要錯過！如欲了解更多活動詳情，歡迎至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

入住「迪士尼好萊塢酒店」含稅12,699元起