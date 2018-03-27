台北松山意舍酒店Que餐廳繽紛復活節早午餐

充滿愛與歡樂的復活節來了！台北松山意舍酒店和大家一起歡慶復活佳節，位於17樓的Que原木燒烤餐廳自3月31日起至4月1日期間，6-12歲(含)以下兒童，早午餐時段毎人新台幣390元即享自助沙拉吧檯之外，還可免費報名參加『繽紛黏土彩蛋DIY活動』，發揮創意揮灑屬於自己獨一無二的復活節彩蛋。另外也特別推出主廚特製復活節造型杯子蛋糕，當天早午餐時段進場的兒童即贈送造型杯子蛋糕一款，多樣復活節造型杯子蛋糕精巧可愛，風味濃郁可口，活靈活現的造型保證小朋友喜愛！

慶祝復活佳節 大手牽小手齊玩親子黏土派對

復活節最受小朋友歡迎的黏土彩蛋親子DIY活動，五彩繽紛的彩蛋最能吸引小朋友目光！在專業的老師指導之下，大人們還可與小朋友共同參加俏皮有趣的復活節黏土彩蛋DIY活動，黏土課程除了能促進孩子的手部肌肉發展外，更能激發無限想像力，全家一起在Que餐廳共度歡樂親子時光，留下美好難忘的復活節回憶。

美味精緻週末早午餐 搭配輕鬆自在吧檯輕食

Que原木燒烤餐廳復活節早午餐時段只要單點主菜，即可搭配沙拉吧檯(Semi-buffet)，多種精緻餐點可供選擇，全新推出手工現烤的美味鬆餅，搭配各式抹醬是暖心的美味。早午餐主菜只要780元起，內容包括：週末限量慢烤美國紐約客8oz、黏呼呼BBQ豬肋排、法式手工香腸鐵鍋早午餐、香煎蟹餅班乃迪克蛋等等，全家人來品嚐美味可口的週末早午餐，享受無限量的湯、沙拉與甜點等。除此之外，小朋友還可在餐廳準備的兒童遊戲室中盡情嬉戲，共同迎接美好的復活節早晨！

台北松山意舍酒店『Que原木燒烤餐廳』主打高空景觀，餐廳內大片落地窗造就極佳視野，基隆河畔風光與台北山景盡入眼簾。用餐空間時尚雅緻，不論是平日的商業餐敘或是與三五好友歡聚，甚至是安排一場輕鬆浪漫的晚餐，皆是相當理想的場地。餐廳位置交通便捷，位於捷運松山站旁，鄰近商圈更是多樣品牌與國際書店進駐，是週末假期規劃美食悠活之旅的絕佳選擇！

注意事項：

 專案內容將依實際供應情況調整，需預先訂位，數量有限，售完為止

 黏土彩蛋課程教學為搭配6-12歲兒童消費早午餐的贈送活動，每位兒童限提供材料一份，敬請見諒

 黏土彩蛋時間為下午1:00 -下午2:00，僅限6-12歲兒童參加，建議家長陪同

 復活節造型杯子蛋糕為每位兒童(12歲以下)乙份，限餐後於桌邊使用

 以上價格以新台幣計，需另外加收10%服務費

 本優惠恕不得與其它優惠活動或專案合併使用

 詳細活動內容與使用規範，請參閱台北松山意舍酒店官網

 如有未盡事宜，本公司保留修改、終止、變更與解釋活動內容之權利