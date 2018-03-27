印度大象抽煙？科學家：木炭可以吸附毒素

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）印度野生動物保護協會於本(3)月21日在影音頻道分享一隻大象吞雲吐霧的影片，該基金會表示「凡是科學家與其他人看到這部影片後，應該會一直抓頭吧」。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，印度野生動物保護協會專家庫馬爾庫馬爾（Vinay Kumar）當時帶著團隊，在那格河里國家公園設置監控老虎蹤跡的攝影機，卻意外的捕抓到在森林中，一隻雌象（Elephas maximus）用象鼻拿取某樣東西放到嘴裡後，就吹出一白色煙霧，於是連忙將牠拍攝下來。

據《BBC》報導，庫馬爾表示，那天他所目睹到的場景，看起來幾乎就是大象在抽菸。這隻雌象會將嘴伸進燃燒後的樹幹，然後「抽出一口煙」。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）接著報導，據生物學家戈斯瓦米（Varun R Goswami）在新聞稿表示，看完影片後分析，大象應是試圖攝取木炭，因為牠似乎正從燒毀的森林地上汲取一些東西，並將多餘的灰燼吐出。

非營利組織解釋，野生動物會在森林發生大火後或是在某些遭到雷擊或是已遭到控制的森林火災，就算木炭沒什麼營養價值但牠們仍會攝取。據Centre Antipoisons belge說明，木炭可以吸附毒素。