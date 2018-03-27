貿易戰尚未影響升息循環景氣擴張 台股評價上調並挑戰12000點

美國總統川普上週四(3/22)簽署301調查結果，對中國進口產品課徵高關稅，並對中資進行投資限制，中國也隨後提出報復清單，美中貿易戰開打，美股先行重挫，再度拖累全球股市表現。富邦投顧總經理蕭乾祥表示，美中貿易戰未來若進一步擴大，長期必將拖累全球經濟表現，惟以目前經濟現況來看，今年IMF上修全球經濟成長達3.9%，金融海嘯以來全球股市多頭走勢尚未改變，只是貿易戰小規模開打，對於漲多的股市勢必帶來震盪加劇衝擊。

從Fed在上周FOMC會議決議升息一碼及今年預定再升息二次來看，符合市場先前預期，而其利率預估點狀圖所呈現明年可能升息2次及後年升息1次，輔以目前聯邦基準利率與美國十年長債利率仍有4碼以上差距，顯示本波升息循環尚未結束。分析過去聯準會利率決策與股市多空關聯，蕭乾祥指出，美股多頭總是終結於高利率時期的開始降息之時，除非美中貿易戰擴大造成景氣進入收縮，聯準會才會結束本波升息循環，股市多頭將提前終結，否則在聯邦基準利率邁向3%之前，今年美股多頭格局仍將持續。

台灣經濟成長上調與股市量能回穩，評價面獲提升，預估年底前台股將挑戰12000點

針對美中貿易戰是否會對台企產生衝擊，蕭乾祥特別指出，這次以301調查對智財權保護而啟動600億美元關稅課徵，相對於中國對外或對美出口總額還不算高，僅算是美中二大國在貿易戰博奕賽局第一步，而川普政府初期將篩選出對中國壓力最大與對美國消費者影響最小的產品清單，如航空產品、鐵路運輸、新能源汽車與高科技產品等1,300個類別產品課徵25%關稅，上述產品對台企影響尚不至於太大，除非貿易戰擴散壓縮終端消費意願，並對本波景氣擴張產生衝擊，投資人才須開始抱持警戒之心。

故對台股而言，在近期科技股利空逐步消除，包括蘋果供應商台企家數優於紅色供應鏈，蘋果股價再度新高，顯示iX銷售不如預期衝擊可隨下半年低價蘋果新機出貨而淡化，另博通購併高通案，因川普政府擔心5G導致國安問題頒布行政命令破局，晶圓代工廠未來訂單減少疑慮也解除，從前2月外銷接單再創新高來看，上半年出口可望出現淡季不淡現象，這對科技股重掌攻勢領軍台股再挑戰新高算是正面助益。

由於股市表現是由基本面與資金面二大因子在評價面所產生變動調整，假設在美中貿易戰不惡化下，國內經濟成長因出口持穩與內需加新增溫而上調至2.42%，且在股市量能維持平穩情況下，蕭乾祥表示，根據富邦投顧內部計量模型評估，今年台股股價淨值比可上調至1.60~1.96倍，換算成加權指數高低區間為9800~12000點。但也提醒投資人，必須謹記巴菲特在二月底給股東信中對表示，股市何時會跌，沒人說得準，建議今年投資人必須正視股市劇烈波動風險，不宜進行過度槓桿投資的告誡。

生技、科技股以及高殖利率個股 第二季投資選股最值得注意類股。

在第二季選股上，蕭乾祥指出，近期交投熱絡的生技股，在過去二年因新藥解盲與官司疑慮造成類股人氣潰散，但今年個別公司基本面利多訊息不斷，包括在高階醫材大口徑心導管術後止血裝置成功授權國外醫材大廠、愛滋病用藥取得藥證、高階骨材植入物獲FDA上市許可、舌下含片學名藥成功挑戰原廠專利、以及收購美國藥廠以擴大國際代工等題材激勵下，是投資選股最值得注意類股。

在科技股上，今年5G題材開始增溫，網通、功率放大器、砷化鎵等次產業可同步受惠，另外半導體產業因車用電子需求成長，加上新興市場的平價手機需求熱絡，及挖礦機題材仍未退燒下，帶來國內晶圓代工需求熱度不退，包括記憶體、車用MCU及IC設計之IP服務等次產業，是科技股選股重點。除此之外，受惠升息循環的金融股，以及除權息季節到來的高殖利率個股，也是穩健投資者可關注焦點所在。