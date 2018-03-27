新北榮獲教育部全國5大獎

新北市參與106年教育部「資訊科技融入教學創新應用團隊」暨「國中小行動學習優良學校」，榮獲5項大獎，獲獎學校明志國小、鳳鳴國小、瑞芳國小及崇林國中今(27)日於市政會議將此榮耀獻予新北市。

朱立倫市長表示，新北市長期推動「智慧城市」，其中在「智慧教育」方面成果豐碩，從102年至106年連續5年，獲得教育部「推動資訊教育績優縣市」榮耀，在全國評比中屢獲第一，在學校的基礎建設、師資培育、學習內容及導入創新科技等部分均有完善的規劃，並透過產官學合作，整合內外部資源，目前超過8成學校導入平板電腦教學。

教育局林奕華局長表示，新北市自105年推動「卓越人才Leading未來」三年計畫，資訊創新應用教學即是本市重要政策，因應教育部新課綱即將上路，新北落實「程式校園3+1」政策，從國小三年級開始，培養每位學生具有運算思維及跨域解決問題的能力。

本市自全國百餘校參賽隊伍中脫穎而出，明志國小與鳳鳴國小榮獲優勝團隊，鳳鳴國小及瑞芳國小校榮獲行動學習優良學校、崇林國中榮獲行動學習輔導績優教練學校。其中鳳鳴國小融合科技和防災課程，結合同學超愛的寶可夢遊戲，學生要到圖書館找到防災書，利用擴增實境，掃QRcode完成學習以獲得寶可夢，讓防災變得生動有趣，一舉榮獲優勝團隊及優良學校雙冠王；另崇林國中103年至105年連續3年榮獲優勝團隊殊榮，今年更是以導師身分，成功輔導其他學校成為優勝團隊，榮獲輔導績優教練學校獎項。

本市已有超過56所行動學習學校，另未來3年將投入8億元以「升級基礎環境」、「建置互動教室」、「應用創新科技」及「打造適性學習」4個面向，達成全市300所學校，校校都是智慧學校目標。