台北富邦銀行勇奪「亞洲貨幣雜誌」亞太區、台灣區現金管理服務首獎  

台北富邦銀行現金管理服務再度奪下國際大獎肯定! 2017年底國際知名財金雜誌《亞洲貨幣(Asiamoney)》雜誌公布所舉辦的現金管理服務客戶滿意度調查票選結果,並於昨(26)日晚上舉行頒獎典禮,台北富邦銀行以優異的現金管理服務自參選的眾多亞洲銀行中脫穎而出,囊括亞太區、台灣區客戶票選雙料冠軍,榮獲企業票選為「亞洲客戶票選最佳整體銀行(Best Overall Bank for Asian clients)」、「亞洲客戶票選台灣最佳銀行(Best Taiwanese Bank for Asian clients)」、「台灣客戶票選台灣最佳銀行(Best Bank in Taiwan)」,票選結果成績亮眼,勇奪亞洲區及台灣區現金管理服務首獎殊榮!

《亞洲貨幣(Asiamoney)》雜誌每年舉辦「現金管理」客戶滿意度調查票選活動,邀請亞洲區企業客戶針對往來銀行所提供的現金管理服務投票,票選出心目中表現最卓越的銀行,2017年亞洲區超過12,000位企業客戶參加票選。

台北富邦銀行總經理程耀輝表示,很榮幸榮獲亞洲貨幣雜誌「現金管理客戶滿意度調查」亞太區、台灣區雙首獎肯定,台北富邦銀行用心服務客戶,洞察客戶需求,持續優化網銀平台及提供創新的現金管理產品,並且有專業團隊提供企業完整金融服務解決方案,我們會將客戶高度肯定的榮耀轉換為動力,持續提供客戶更優質的服務來回應客戶的支持。

台北富邦銀行積極拓展海外市場,建構「兩岸三地」的金融平台,有鑒於客戶對數位行動金融的需求愈來愈高,為使企業客戶零時差、零距離,輕鬆掌握海內外各地的資金動向,台北富邦銀行持續積極投資創新的數位金融產品及通路,提供客戶前所未有的企業行動網銀新體驗。展望未來,台北富邦銀行將持續打造創新金融產品,以穩健的步伐不斷前進,成為亞洲客戶心目中最值得信賴的銀行。

台北富邦銀行現金管理服務屢獲國際獎項肯定,2017年初榮獲《全球金融(Global Finance)》雜誌評選為「2017年台灣最佳資金及現金管理銀行」、《企業財資(Corporate Treasurer)》雜誌評選為「台灣最佳銀行」、《財資(The Asset)》雜誌評選為「台灣最佳公部門資金管理銀行」、「台灣最佳現金管理客戶方案」。