副市長視察新北市第9所非營利幼兒園工程

新北市呂衛青副市長於今(27)日前往新北市第九所安興非營利幼兒園視察工程籌辦進度，並親自於幼兒園牆面進行藝術創作。安興非營利幼兒園係委託社團法人臺灣兒童教育發展協會營運，該園在寒暑假期間亦正常收托，平日托育時間延長至晚間7時並提供不利條件幼兒優先入園方案，以減輕年輕父母經濟壓力。

副市長呂衛青表示，安興非營利幼兒園是新北市第9所政府與家長共同分攤學費型態的非營利幼兒園，將於 107年8月1日開始營運，預計招收2班，共60人，由政府負擔3成學費，家長負擔7成。新北市自100-107年共增設公共托育中心及公共托育合作聯盟155家，公共化幼兒園430班，7年來共增加0-6歲收托人數2萬1,271人，107學年度預計增設公共化幼兒園86班，今年將增加收托2,325名幼生。

安興非營利幼兒園鄰近新店溪河岸新北市最大的運動公園─「陽光運動公園」，落實幼兒自然教育及本市動健康的生活理念。結合家庭、學校、社區資源，秉持著「推廣生命教育、家庭教育、自然教育」的宗旨，鼓勵社區居民共同參與，深化社區家庭功能與社會功能，讓孩子從小接觸生命教育，創造優質的社區教保環境，成為當地由優質教保的新選擇!

教育局表示，本市為提升公共化教保服務供應量，持續擴大盤點各級學校閒置空間，結合公共資源規劃幼兒增班，並設置非營利幼兒園。非營利幼兒園係由政府與公益法人合作辦理，歡迎設有幼兒教育、幼兒保育相關科、系、所或學位學程之私立大專校院、幼兒教保相關工會組織，及章程載明幼兒與兒童、家庭或教保服務人員福祉相關事項之財團法人或公益社團法人，以申請辦理或委託辦理方式辦理非營利幼兒園，提升幼兒園經營品質與效率，提供家長更多元的選擇。

簡報安興非營利幼兒園工程概況及展望（圖片來源：新北市教育局提供）