網購怕受騙？七招教你杜絕假貨

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）網購是現代人熱愛的消費模式，但根據美國政府責任署（Government Accountability Office）一份最新調查報告，來自五大購物網站的47項商品中，竟有20項都是贗品。

五大購物網站分別是：亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、億貝（eBay）、西爾斯（Sears Marketplace）及新蛋（Newegg）。假貨品項則包括Yeti隨行杯、Urban Decay彩妝，以及手機充電器。

買到假貨不僅傷了荷包，也可能暗藏健康風險。報告指出，假的iPhone充電器恐有電死人的疑慮、冒牌隨行杯可能含鉛超標，彩妝贗品更可能含有氰化物、汞，甚至老鼠屎。

要如何辨別真偽，才不致花了冤枉錢又害了健康？商業內幕（Business Insider）在一篇文章中提供民眾七項祕訣，下次網購時別忘了逐一檢視：

1. 認清賣家身分

第三方賣家常透過大型購物網站出清存貨或增加能見度，雖不代表賣的一定是假貨，卻得特別當心。建議買家選擇由網購業者自行銷售的產品，較為安心。

2. 若非由購物網站自行銷售，可上網查詢賣家

透過產品頁面、善用google查詢賣家身分，並尋找是否有客服專線及退貨資訊。遇到新賣家也得特別留意，因詐騙業者常申請多個帳號，短時間內獲利走人。

3. 注意假評價

五星評價不是真品保證，擁有大量正面評價的商品，甚至可能是地雷。切勿被亞馬遜的「認證評價」（verified purchase）標示所迷惑，不肖業者會雇用企業創造假帳號，給予商品高評價。消費者可透過像Fakespot這類的線上工具檢視評價可信度。

4. 注意物流資訊

過長的運送時間十分可疑，出貨地點也具參考價值。前亞馬遜高層James Thomon曾向市場觀察（MarketWatch）表示，「我不是針對中國，但很多假貨都是來自中國。」

5. 檢視商品照片

在這修圖盛行、線上資源豐富的時代，不肖業者常會竊取真品圖片，以假亂真。消費者可使用Google Reverse Image功能，瞧瞧圖片是否是從其他來源取得。也可要求賣家提供更多商品圖片，不願提供的人，肯定有問題。

6. 便宜不是好事

太過優惠的價格，常代表產品未經合格檢測或認證。消費者尤應避免網購廉價保養品或美妝商品，以免買到劣質品。

7. 檢視商品包裝

檢視標籤、拼字、印刷品質等產品包裝情況，若有異常，直接聯繫客服、要求退貨。