(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)森友學園問題最新發展。時任理財局長佐川宣壽今（27）日，前往國會作證，但稱基於偵查不公開原則等原因，拒絕回答相當多問題。

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佐川在今日上午進入參院作證。根據《產經新聞》整理，在作證一開始，由參院預算委員長金子原二郎代表詢問，是否知道公文篡改行爲時，佐川竟表示，由於回答内容可能讓他受到刑事檢控，因此拒絕回答，引起台下一片笑聲。之後，他為森友問題，造成國會議程混亂鞠躬道歉。

面對議員質詢，公文篡改是否是理財局的内部判斷，佐川做出肯定回答，並強調理財局事務，不可能和安倍報告，因此公文篡改，和安倍無關。另外，在議員直接詢問，是否有安倍、安倍妻子、麻生等高層，指示公文篡改時，他堅持表示沒有。當議員問到爲何公文内安倍妻子姓名遭刪除時，佐川再次拒絕回答，並強調此事已為檢方調查對象。

此外，面對議員詢問在公文篡改曝光前，是否依據篡改後公文，回答當時國會議員問題，佐川再次表示，自己可能遭刑事檢控，因此拒絕回答。對此，議員痛批，佐川這樣完全沒回答到問題，國會作證簡直虛有其表。《產經新聞》統計，佐川在上午，共拒絕回答問題29次。

日本國會内部（圖片來源：美聯社）

在下午，佐川進入衆院作證。根據《NHK》整理，議員引述佐川上午的發言，詢問他爲何可以知道安倍、安倍妻子等高層，和賤賣國有土地一點關聯都沒有，佐川表示，他已和多位内部人員談過，但他們都沒有提到安倍和其妻子，因此判斷兩人和此事無關。另外，議員質詢安倍和財務省，是否有「串通」好國會發言内容，將公文篡改成安倍希望的樣子，佐川稱雙方沒有任何就此事進行任何討論。另外，佐川還表示，自己完全不知道，本（3）月初近畿財務局一位員工自殺的原因。

根據《NHK》統計，佐川今日共拒絕回答問題46次。

日本民衆上街抗議，要求安倍下臺（圖片來源：美聯社）

【森友】佐川拒答問題46次 議員批作證虛有其表

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