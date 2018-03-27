賞花不必人擠人 名人故居體驗私房美景

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北報導）又是賞花的季節，除了吸引大批人潮的新北市最強櫻花季─淡水元宮賞櫻、臺北市的陽明山花季及台北杜鵑花季之外，台北市文化局也特別推薦兩條充滿文藝氣息的賞花路線：「花開故居陽明山─林語堂故居和錢穆故居」、「花開故居巷弄間─李國鼎故居與紀州庵文學森林」。民眾不必到熱門賞花景點人擠人，就能欣賞私房美景，並體驗與昔日名人同等級的美食饗宴！

提到名人故居的特色之一，就是故居都有大大的庭院，名人的「夫人們」也都熱愛園藝，將自家庭院打理得美不勝收，四季皆有不同的韻味和風情。

錢穆故居杜鵑花和繁星花盛開/圖 臺北市文化局

「花開故居陽明山」路線，首推外雙溪東吳校園內的錢穆故居，庭院內的一磚一石、一草一木都是錢穆夫人精心設計，親手栽種，這個時節正逢杜鵑花和繁星花盛開，穿越紅大門，拾楓樹林小道而上，映眼簾的是整片黃金竹、蒼勁老松。

另一坐落於陽明山半山腰仰德大道的林語堂故居，是王大閎建築大師設計的建築，藍瓦白屋巧納中國四合院的架構，並兼有獨具特色的西班牙式螺旋柱，故居內外現在正是杜鵑花和含笑的花期。賞花之餘，民眾也可到故居內的「有不為齋餐廳」，一邊閱讀、一邊喝杯咖啡之餘，可將台北盆地、觀音山與淡水河風景盡收眼底。

李國鼎故居庭院中的玫瑰花陸續盛放中/圖 臺北市文化局

「花開故居巷弄間」的路線則是民眾搭乘捷運即可抵達的賞花景點。李國鼎故居位於台北市泰安街，近忠孝新生及東門捷運站，原為日據時期總督府交通局遞信部部長宿舍。李國鼎先生被譽為台灣奇蹟的推手及科技教父，居家生活及植栽則由夫人打理，這時節造訪，故居內的玫瑰花園陸續盛開中。

紀州庵文學森林則在古亭站附近同安街底，這座百年古蹟被濃密的老樹環繞，臨近的牯嶺公園仍有櫻花可賞，其「文學廊道」茶室甫開放，推出精選臺灣茶與日式和菓子拼盤，民眾到茶館還可品嚐作家親授的私房菜。

告別多雨的寒冬，民眾可漫步城市，走一趟故居，賞花逛展享美食，一同迎接藝氣風發的新春！