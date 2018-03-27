智慧運輸最後一哩路　自駕小巴與電子票證整合

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）自動駕駛小巴EZ10首度加入第五屆智慧城市論壇暨展覽，今（27）日起於會場擔任官方接駁車，除讓參展人士憑證體驗外，也開放民眾持電子票證或手機App預約試乘。

喜門史塔雷克（7Starlake）自2017年起與法商Easy Mile合作，引進EZ10自動小巴後，至今已在台北市、高雄市及彰化市舉辦數次民眾試乘，累積乘車人數已突破一萬人次，還取得自駕巴士全球首次在都會區行駛的成功經驗。

喜門史塔雷克總經理丁彥允表示，為省去民眾的等待時間，並且落實智慧交通願景，此次更與宏碁智通（Acer ITS）合作研發多元支付驗票機，提供如愛金卡（i cash2.0）、一卡通（iPASS）及悠遊卡（EasyCard）等多元電子票證以及QR code電子車票感應上車。

丁彥允指出，未來民眾還可以透過7Starlake App預約訂票乘車，加速達成自駕小巴在公共運輸上最後一哩的服務目標，落實無人化的公共運輸服務。

丁彥允提及，EZ10自動小巴在今年四月將配合台北市政府，於北投士林科技園區（北士科）自駕車擬真實證場域測試後，進行提高市區道路營運穩定度與派遣彈性化的設計，待「自動〈輔助〉駕駛車輛申請道路測試作業要點草案」頒布後，EZ10自動小巴就能取得測試車牌，合法上路。

第五屆智慧城市論壇暨展覽今日在總統蔡英文、外交部次長吳志中、台北市副市長林欽榮、台北市電腦公會理事長童子賢，以及超過120位全球城市首長與代表與50個商務團見證下揭幕。

今年的《智慧城市論壇》計有210家廠商參展，逾一千個攤位，較去年成長17%；展覽期間的專業論壇達63場次，預計將有三萬名專業人員共襄盛舉，也比去年增長30%。未來這幾天，來觀展的民眾也預計將逾10萬人次，可說是亞洲規模最大的展覽。