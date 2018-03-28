〈時評〉朱立倫中國行　 將與吳敦義心結更深

新北市長朱立倫與中國國台辦主任劉結一會面，談的不是城市交流，而是國民黨的兩岸立場，朱立倫的這一趟中國行，與其說是搶在台北市長柯文哲的雙城論壇前，倒不如說是趕在國民黨主席吳敦義的國共論壇之前先登場。



朱立倫此行當然有許多目的，但其中一項無疑是墊高個人的身價，證明自己仍是與中國溝通的一項管道，對中國和朱立倫來說，彼此都是預留一手的活棋，帶給吳敦義壓力。



民進黨政府和中國的關係，迄今仍未見融冰，而上海台辦主任李文輝無法來台，更無法和柯文哲面會，連帶使得台北和上海的雙城論壇可能卡關，因此，朱立倫這次的中國行，一般解讀是搶在柯文哲之前先登陸，並且與新上任的劉結一會面，成為台灣縣市首長的第一人。



然而，不論是柯文哲或是朱立倫，陸委會的態度都非常清楚，就是定位在城市交流，不希望各縣市淪為對岸統戰的工具，也破壞了民進黨政府處理兩岸關係的策略與節奏。



果不出其然，朱立倫和劉結一會談時，講的內容都是九二共識。像劉結一表示，堅持體現一中原則的九二共識，反對任何形式的台獨圖謀；朱立倫則回稱，國民黨堅持九二共識，雖然義涵有一些不同，但所堅持的原則，大家能相互一起包容，努力地追求兩岸的合作與和平。



事實上，朱立倫大約在三年前，也曾經以國民黨主席身分到中國訪問，並和對岸的國家領導人習近平會面，雙方並觸及到九二共識的議題。如今，吳敦義能不能順利參加國共論壇，除了要看中共的臉色外，也必須看民進黨政府要不要放行，因此，吳習會的可能性，一般評估並不高。



因此，就算國共論壇接下來順利舉辦，吳敦義勢必得派其他人代表參加，朱立倫則是搶先一步，又與中國建立聯繫管道，吳朱之間本來就存在兩個太陽的心結，加上北京政府對吳敦義的兩岸立場又諸多質疑，中國當局若是在朱立倫身上下功夫，其結果將會導致吳朱的競爭更加白熱化。