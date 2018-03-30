簡又新專欄 – 以英國為例 如何讓長遠永續從需求端改變？

「Innovation is GREAT」，環保名列前茅的英國在過去十年裡，從尋找環保的核心問題、解決問題，到創造新的節能減碳科技，並延伸到有系統的商業模式，讓環保商業化帶來可觀的經濟效益，也同時進行國家形象的宣傳。而台灣在寶特瓶回收的工作上已交出亮眼的成績，如今同是島國的我們，要如何從英國的環保經驗上學到新事物呢？

身為全球工廠和世界市場的中國，自2018年起開始實施《關於禁止外國垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，旨在禁止逾20種外國廢棄物的輸入，其中包括廢棄塑膠、廢紙、廢棄爐渣、廢棄紡織品、廢五金以及礦渣等。這項命令雖然來的稍微晚了一點，但回顧中國從過去到今天，從全球的工廠、垃圾場到如今的世界的市場，跟上近年來在西方國家一直被提出來、和人類有直接關係的「塑膠」環保議題，這個亞洲大國的轉變，可說是非常快。

水與人類的生活息息相關，也是每日必須攝取的飲品之一，一般人通常會使用輕巧方便攜帶的塑膠瓶，但「塑膠」材質即使經過百年後仍無法降解，是地球上非常大的污染源，而這些廢棄物卻因處置不良流入河川流入大海。正如愛倫．麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）的研究，每年約有超過800萬噸的塑膠流進海洋，估計到2050年，全球海洋中的塑膠垃圾，將會比魚類總重量還要多。而流入海洋的塑膠製品，會隨海浪拍打逐漸分解成小型垃圾，進而分解成塑膠微粒，再被魚類吃下肚，最終又藉由食物鏈重回人類的身上。

而英國有鑑於海洋污染的嚴重性，近年來已大幅減少一次性使用塑膠的使用量。從2015年開始已減少85%的塑膠袋的使用，而新政府更加重視環保政策，於2018年初擬定長達25年的計畫將「可避免的塑膠製品」列入禁用項目之一，矢言在2042年前停用塑膠袋、吸管、寶特瓶等塑膠製品。為了方便外國遊客不受禁塑影響，同時推動減塑計畫，英國政府於是決定在倫敦先行投入約新台幣3,000萬的經費，建置24個公共自動飲水站，希望從需求端逐步改變消費者的習慣，未來再逐步推廣到全國各地。另英國議會也同樣支持著，不使用一次性的刀叉，而英國產業組織Water UK預計在2021年在英國全國各大城鎮的商店、咖啡店、停車場、企業等商業區設立逾3,000站點，先行思考替代性解決方案模式，藉由彼此間的伙伴型合作，讓人們透過APP定位就可查詢到附近的免費飲水站。

為了減塑救海洋，英國最近還規劃為期50年、約50萬公頃的野生動物棲息地復原計畫。而從解決瓶裝水的過度使用到各地設立飲水站，此項宣導變成人們熱烈討論的議題，英國不只找出核心問題，更設法從問題中提出解決方案，背後真正的問題也自然凸顯出來。雖然作法令大眾和部分環保團體不甚滿意，但英國在環保方面的作法，一直以來都不會只針對單一問題去處理，而是連同關聯性一同納入考量，英國此種作法值得他國參考。

而英國廉價航空Ryanair (瑞安) 的CEO Michael O’Leary曾經表示，他不相信氣候變遷是造成全球暖化的問題，認為氣候議題和消費無關，此話一出引來不少批評聲浪。因此，為了扭轉公司形象和過去的錯誤發言，瑞安航空決定從總部到飛機上旅客所使用的刀叉和飲用杯等，都改以木製環境可降解的物質製造。另外，他們也將旅客搭乘飛機時自願付費汰換的碳成本基金捐給非營利組織，同時提醒乘客節能減碳的重要性。在社會和環保團體的壓力下，此航空公司勇氣可嘉的策略轉變，同時也成功引起社會對氣候變遷議題的關注。

另以一般英國日常生活常見的茶包為例，英國合作社集團Co-op日前宣布，旗下公平貿易茶產品「99 Fairtrade Tea Bags」將開發可分解的紙製茶袋。消費者目前在市面上常見的茶包共有三種，分別是棉質、不織布與玉米纖維茶包。而「不織布」茶包是三者中較常見的一種，雖美其名是「布」但其組成是由纖維原料用聚丙乙烯高壓黏合，成分本質是塑膠，這是許多消費者容易忽視的。而使用後的茶袋往往都被丟到掩埋場或焚化爐，以英國全年超過1.6億茶袋來估算，一年就耗費逾9噸塑膠。因此，為了去塑膠化，許多茶袋已朝著生物可降解材質改進。

而大家熟悉的啤酒，一般都是玻璃瓶裝，但Budweiser品牌卻用塑膠瓶裝，日前公司宣布：日後所生產的啤酒瓶將使用來自太陽能與風能的再生能源，而未來還會有40台Tesla電動卡車加入其銷售系統，將產品運送至各地。啤酒廠商也表示，啤酒跟人類已有3,000年歷史之久，未來人類還是會持續飲用這項飲品，啤酒是一種永續生產、和人類息息相關的產品，該公司的作法也深具教育意義。

近年來，環保議題已成為全球關注的焦點，連啤酒廠商等都加入節能減碳愛地球的行列，就是為了讓消費者從需求端改變習慣。從這點即可看出各國與各大小企業皆希望藉由心態及行為習慣轉變，期望每個人都能盡一份心力，將有機會讓長遠永續逐步落實於你我的生活中。

林靜怡／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。