(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，在臉書之後，推特也將加入禁止虛擬貨幣廣告的行列。

美國《CNBC》報導，社群網站推特，在當地時間本週一，發表訊息表示，將禁止虛擬貨幣廣告，以保護投資人安全。

推特發言人向《CNBC》表示，新的措施將在全球通用，詳細對象則是虛擬貨幣首次公開發售（ICOs，Initial Coin Offerings）和代幣發售（token sales）這兩類廣告。

而根據日本《NHK》回顧，臉書早在今（2018）年1月30日，就宣佈虛擬貨幣首次公開發售廣告，可能暗藏舞弊計謀，因此將禁止在臉書和旗下的「Instagram」刊登相關廣告。

臉書舉例，如「用退休金買比特幣！」或是「想知道無風險的虛擬貨幣？請點這裡」等内容的廣告，都是禁止的對象。

虛擬貨幣由於其安全性，以及被有心人士拿來從事違法行爲、甚至是躲避國際制裁的情形頻繁，而遭到各國政府人民，呼籲加強管制。

在今年初，日本虛擬貨幣交易所Coincheck的虛擬貨幣遭竊，投資人損失慘痛，引起世人關注。雖然Coincheck已給與投資人補償，但直到目前爲止，竊走貨幣的兇手，仍逍遙法外。

Coincheck舉行記者會，為無法保護客戶資產致歉（圖片來源：美聯社）

今年2月，遭到美國制裁的委内瑞拉，竟然想出自己發行虛擬貨幣的奇招，來試圖躲避美國制裁。不過川普日前宣佈，禁止在美國的民衆和企業，購買及使用委内瑞拉的虛擬貨幣，否則可能違反制裁相關規定。

委内瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（圖片來源：美聯社）

另外，同樣遭到制裁的北韓，更是涉嫌用比特幣，賺取巨大財富。

南韓《東亞日報》報導，美國國家安全局前官員普里西拉·森内（Priscilla Moriuchi）在《美國之聲》等媒體的採訪中表示，北韓現在大概有1萬1000個比特幣，並估計如果北韓在去年12月中旬最高點脫手的話，現在應該已經有2億1000萬美元進帳。她猜測，北韓是透過「挖礦」和駭客攻擊方式，來取得這些虛擬貨幣。

對於虛擬貨幣安全性，各國央行也紛紛做出警告。

《路透社》報導，英國央行行長馬克·卡尼（Mark Carney）在倫敦一所大學發表演講時，表示從傳統貨幣角度來看，比特幣未能達到貨幣的要求：沒人把它當作保值工具，也沒有人把它當作交易媒介。不過，卡尼補充説明，區域鏈等虛擬貨幣背後的新技術，還是有其一定的價值。

此外，我國央行提醒，比特幣不具有國家發行貨幣所擁有的法償效力，且價格波動高，甚至容易遭到駭客盜走。而根據日本《NHK》，面對東京澀谷比特幣交易商Coincheck虛擬貨幣遭竊事件，日本央行總裁黑田東彥於1月，在日本參院預算委員會中，表示一切支付和金融服務，都要以安全為優先，並要求虛擬貨幣服務商，必須積極向投資人説明風險和安全對策，以維護客戶信心。另外，黑田還強調，虛擬貨幣不是國家發行的貨幣，背後也沒有資產擔保，因此必須隨時注意交易帶來的風險。

加入臉書行列 推特將禁虛擬貨幣廣告