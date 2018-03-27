繁育季結束 瀕危露脊鯨面臨絕種危機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）冬天是露脊鯨繁育季節，但專家指出，今年入春後美國東南外海竟完全未發現幼鯨的蹤跡，這是1989年以來未見的情況。保育人士不免憂心，此鯨是否一步步走向絕種。

美國國家海洋漁業服務處露脊鯨復育計畫人員Barb Zoodsma表示，「人類再不採取行動，恐怕要見到露脊鯨滅絕的開始。」

研究人員去年12月開始在美國喬治亞及佛羅里達外海尋覓露脊鯨的身影，因懷孕母鯨每年冬季通常會遷徙至大西洋的溫暖水域誕育後代。但繁殖季過去了，研究人員卻遲遲等不到露脊鯨母子同游的空拍畫面。

科學家預估，北大西洋露脊鯨約只剩450頭。過去30年來，露脊鯨通常每年產下17頭幼鯨，但自2012年起，除了兩次繁育季外，其餘繁殖季節的幼鯨產量皆未達平均水準。

科學家將露脊鯨的存續危機歸咎於商業捕魚活動。根據2017年的解剖報告，17頭死鯨中，有4頭是被船隻撞死，2頭死於漁網纏身。就算漁網未直接造成母鯨死亡，母鯨也可能因受困壓力而難以受孕。

研究顯示，現今許多雌性露脊鯨活不到30年就喪命，足足比預期壽命少了二分之一。由於母鯨平均懷胎3年以上，每年產下的幼鯨數量可能因此有所波動。研究人員將最後希望放在明年，盼能再見露脊鯨徜徉大海的情景。