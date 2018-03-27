金馬影展口碑爆棚片《愛與別離的夏威夷》正式上映

（台灣英文新聞／黃慧瑜 臺北報導）清新小品《愛與別離的夏威夷》在金馬影展口碑爆棚，現在錯過影展觀眾終於可以在院線欣賞這部電影了！

凜子和阿勇是一對分手了，卻還住在一起的前男女朋友，凜子因為存款不夠，在分手後仍暫住於兩人同居的住處，並允諾存夠了錢就會搬出去，但兩人分手後的關係，反而變得舒適安定，她也漸漸適應了現在的相處模式。

朋友家人都勸她早點找新房子，但凜子在百般掙扎後，回過頭似乎又對阿勇動搖了心意。然而，就在她要去夏威夷參加朋友婚禮前夕，卻發現阿勇可能即將展開新戀情⋯原本滿心期待要去夏威夷的凜子，毅然決然的搬離舊巢，卻又落得無處可去的窘境，更再一次的去不成夏威夷。

人生就是充滿抉擇的道路，如何割捨戀情也是一門大學問。大學相同主修的兩人，一個畢業後投身職場，一個選擇繼續做研究。阿勇一日告訴凜子，自己覺得她能放棄話劇真的很厲害，被誇獎得不知所措的凜子對這番話感到不解，放棄一件事有什麼好厲害的？「能夠下定決心說再見，也是需要勇氣的。」這句話彷彿也道出兩人剪不斷理還亂的現狀。

《愛與別離的夏威夷》以凜子視角道出女主角心境的轉換，而男主角阿勇在片中一直是個被動及慢半拍的存在，然而卻在凜子提出想要以健走輸贏決定是否要再度嘗試這段關係時，阿勇卻死命的也要超越凜子。

既沒辦法分得一乾二淨，又不願意繼續走下去，阿勇所有的優柔寡斷以及欲言又止，為劇情留下一部分的空白，令人難以揣測他的心意，彷彿把觀眾拉到了凜子的位置，究竟他在想什麼，也各憑觀眾解讀。

日本新銳導演松村真吾借用自身經驗，轉化成通俗的愛情分手故事，清新幽默刻劃女性的成長，並在日常的人際網絡中，注入對於不同戀愛模式的觀察。《愛與別離的夏威夷》是一部輕輕的、淡淡的，即使沒有高潮迭起的劇情，步調也不會讓人搞到沉悶，時不時出現一些令人會心一笑，或是淡淡哀傷的情節，整體而言是一部步調很舒服的小品。