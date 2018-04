簡又新專欄 – 從中國到非洲肯亞  看台灣再生能源的新契機

氣候變遷是世界各國要面對的問題,國家應是如何進行「能源轉型革命」?舉例來說,丹麥與中國大陸皆投入境內外再生能源的發展、印度是降低煤碳的使用、冰島借地熱優勢發展與自然共生共存的能源計畫,而遠在非洲的肯亞則是善用太陽光發展出另類微小型再生能源經濟。台灣身為地球的一分子,應汲取表現突出的國家經驗,善用本身的優勢發展再生能源?

1. 中國大陸:透過國外投資提升境內技術

全世界170個國家皆有訂定國家再生能源的目標,其中有150個國家更訂定相關政策來加速推廣再生能源的使用。雖然,中國的能源使用以煤為主,其次才是石油與天然氣。依數據顯示,2016年太陽能市場增加了77 Gigawatt,風能市場則是149 Gigawatt。從2017年到2022年,中國的再生能源占全球的比例,太陽能約42%、水力約35%及風能約40%。

中國對外投資再生能源技術約為美金440億元左右,為了降低再生能源的費用,中國大陸首先在境內推行再生能源的使用並將市場做大,同時投資海外市場以培植國內的技術、發展再生能源,提高製造業的能力與人口就業率,透過這樣的方式把國際性目標「減少二氧化碳排放」轉成境內工業發展製造業的動力與機遇,就如同太陽能製造業一樣,占達全世界60%的市場。

2. 丹麥:善用大自然場域 讓國家成為再生能源發展中心

丹麥從1970年初發生石油危機,發展出自己的能源:風場。2017年該國有43%的發電量是由風能提供,加上其他再生能源發電量有時能達到100%。並且藉由開發出大型風力發電機所產生的能源,把多餘的能源銷往鄰近國家。若以經濟合作暨發展組織 (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)來看,丹麥15年來平均風能發電量維持在第一名。另外,他們預計二年後太陽能及風能可提供約80%的用電,並期望於2030年全國50%的發電量能由再生能源供應,一直到2050年時能達到100%。

丹麥在發展再生能源時,無懼於阿拉伯或是產油國家的石油漲跌影響,並維持境內電費在一定水準。2017年,世界銀行正式公開讚揚,「丹麥是世界性的領導再生能源發展國家」。也就是在供給與需求二方面都有良好的表現。丹麥的國家政策就是要把國家變成再生能源發展中心,以促進本身在國際上的相關貿易。據世界風能委員會(World Wind Energy Association, WWEA)的報告顯示,丹麥占世界40%的風能市場的量,光是外銷能源就占11%,更是歐盟國家能源外銷第一國,也是全世界發展再生能源非常成功的國家。畢竟,丹麥從25年前就開始著手外海風力發電機,才能遙遙領先其他國家。

3. 非洲肯亞:世界是平的 微型再生能源經濟露曙光

非洲肯亞在過去雖然很落後,但現在卻進步很快。能源得以漸漸普及以後,人民的生活也獲得改善。《世界是平的:一部二十一世紀簡史》(The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century)的作者湯馬斯·佛里曼(Thomas L. Friedman)在書中說,有一次美國的參議員跟他說「世界是平,大家進步很快。前不久,美國的手機使用才較普及,遠在非洲的肯亞卻已經人手一支了,可見新科技的傳播速度普及非常快。」手機的使用則是影響人類生活最廣也是最多的。

電力設備在肯亞不是家家戶戶都有,肯亞政府期望在2020年有近70%的民眾能有電力使用,因此正極積的建置高壓電之國家基礎建設。現在,民眾目前所使用的電力是分散電網型,甚至是透過太陽能發電。現今只要有個腹地寬廣的太陽能農場,則無需從遠處輸送的柴油發電電力。

世界銀行與非洲開發銀行準備不少經費,讓肯亞發展新一套分散式太陽能的發電設施。這制度創造出不少創業者,讓不少創新能源公司得以發展小型電網。特別供應在手機充電、照明設備與廚房烹飪設備的用電量,且都獲得了解決。肯亞自2009年到2013年,他的太陽能照明設備的成長達200%,並有1,500家中小型零售店專門販售此類設備;他們採用的正是悠遊卡的儲值概念進行銷售,並導入網路扣款機制以擴大小額付費的便利性。如今不少鄰近國家也開始效法他們的成功經驗。

4. 印度:用20年的再生能源發展 引國外企業「清潔」霧霾

印度有13.4億人口生活水平相對比較落後,但在發展再生能源的速度上卻很快,預計2020年整個再生能源用電量將達到25%。雖然這個國家和中國一樣都是以燃煤為主要能源,但這個能源卻會產生嚴重的霧霾。如今,印度政府已經決定全力推動清潔能源計畫以期將來能廢除煤的使用。目前的再生能源發電量是58 Gigawatt,預計在2020年能達到175 Gigawatt,也就是增加逾四倍的量。

國際能源總署估計印度在不久的將來,再生能源還會加倍成長使得其總產量有望超過歐盟。為了發展再生能源,印度採開放式投標並以20年為一個標期吸引國內外廠商投資再生能源,讓廠商自行訂定價格並由政府購買每一度電以保障產能。

5. 冰島:兼顧環保與觀光 善用地熱發展再生能源

冰島是使用100%再生能源的國家,其發電來源有75%是靠水力發電及少部分的地熱發電用於供應熱水與暖房。這個國家因為與自然共生,除了維持國家的自然地境地貌外,也不會產生二氧化碳。

台灣可以借鏡前述五國在再生能源的發展經驗,無論是在再生能源的推廣或在地熱開發上,都可汲取他們的成功經驗。畢竟,各地的地形地貌及條件不一,再生能源發展方向也不一樣,只要能找到核心價值必有好的發展。

林靜怡/編輯整理,臺灣永續能源研究基金會授權刊出。