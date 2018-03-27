期交所與保險事業發展中心合辦「2018全球投資趨勢暨匯率避險實務研討會」

過去一年，由於全球景氣復甦，股市屢創新高， 雖然受新臺幣大幅升值影響而出現大幅匯損， 但保險業整體獲利仍大幅躍進。 考量今年以來全球股匯市波動更形劇烈， 為了協助保險業者善加利用期貨市場之衍生性商品進行避險操作， 臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)與財團法人保險事業發展中心( 以下簡稱保發中心)共同合作舉辦「2018全球投資趨勢暨匯率避 險實務研討會」。本次研討會於今(3/26)日下午2時假財團法 人張榮發基金會801會議廳舉行，由財信傳媒謝金河董事長、 國泰人壽蔡宜芳副總經理、 康和期貨經理事業林彥全總經理及永豐期貨盧立正副董事長等財經專 家主講，共吸引包括國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、全球人壽、 新光人壽在內多家保險業者，逾150位保險主管及代表參加。

金管會鄭貞茂副主任委員擔任貴賓致詞時表示， 這是金管會轄下周邊單位期交所與保發中心首次合辦研討會， 金管會期望台灣期貨市場包括保險業在內的法人機構成交比重可逐步 提高，惟有部分保險業者反應金檢相關問題，因此避免用期貨避險， 期望金管會能夠協助解決。另一方面， 由於國際金融市場的波動劇烈，以及在低利率環境下， 保費收入持續增加， 保險業面臨前所未有的管理保險資產的投資壓力， 由於海外投資比重偏高，曾有立委提議對海外投資的比重予以設限， 然而金管會認為，不論國際金融市場如何波動， 保險業最好的方法便是善用包括期貨在內的多元投資工具達到避險效 果，借重保險專業投資能力，做出投資績效。

期交所劉連煜董事長於致詞時表示， 期交所一直努力於提升法人參與臺灣期貨市場比重， 健全臺灣期貨市場結構。保險業資金龐大， 由於去年新台幣升值幅度高達8%，保險業也出現大幅匯損， 根據主管機關統計達新台幣1761億元，為歷年來最高。 透過期交所商品希望能提供避險管道。金管會於103年開放保險業 從事衍生性金融商品之相關規定，另於3月15日， 期交所與主管機關及公會共同研商， 協助業者釐清有關期貨交易相關規定之疑慮， 業者將可大為放心地參與期貨交易。 期交所之夜盤交易及台版道瓊期貨推出後，交易量均大幅成長。 另期交所預計將持續推出台版那斯達克指數及原油期貨， 以進一步滿足保險業者各類資產之避險需求。

保發中心桂先農董事長致詞時表示，2017年保險業總保費收入創 歷史新高達3.57兆元， 然而在低利率時代且投資收益率下降的環境下， 利率情勢不確定性提高， 且國內資本市場胃納量無法滿足保險公司的資金運用需求， 致保險業資金流向國外資產，約占壽險資金運用總額達65%， 產險也占資金運用總額23%。在國際股匯市未來走勢不確定下， 為協助保險業者面對挑戰， 保發中心規劃一系列課程以及包括今日與期交所合辦之研討會， 以協助業者了解多元化避險管道，以緩和對收益之衝擊。

研討會由財信傳媒謝金河董事長、國泰人壽蔡宜芳副總經理、 康和期貨經理事業林彥全總經理及永豐期貨盧立正副董事長等財經專 家，分別就2018全球經濟與投資展望、保險業之全球投資趨勢、 臺灣期貨市場最新發展及匯率與國內外指數期貨與選擇權交易策略與 實務等主題進行專題演講。

謝金河董事長演講時指出，2018年將是呈現動盪的一年， 台股相對抗跌，保險業投資海外不如投資台股， 台灣上市櫃公司之殖利率、股息分配率在亞洲名列前茅且本益比低。 在國際政經動盪風險之時，投資海外更需高度危機意識。

蔡宜芳副總演講時表示， 台灣保險業由於國內利率走低加上國外投資法令開放，2000年後 開始提高國外投資比重，以國外債券為主。 隨著升息循環再起保險業將面臨避險成本攀升， 業者可考慮採一籃子貨幣避險之替代避險及強化避險工具之多樣性及 流動性。

林彥全總經理則提及， 金管會近期鬆綁保險業投資期貨信託基金上限，從原先的可運用資金 1%提高到10%。 此舉除增進保險業投資運用收益及促進投資組合之風險分散， 亦可促進期貨信託基金市場的活絡，產生雙贏互利的效果。

最後盧立正副董事長亦就期交所之匯率類及國內外指數類商品之交易 策略與實務分別介紹多樣化的交易策略供業者參考。 藉由各場次之專題演講讓保險業者掌握趨勢並對期貨市場更加熟悉， 能夠進一步運用期交所各項商品進行避險及增益， 以健全我國資本市場的發展。