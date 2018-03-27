你多久改一次密碼？日本政府：常改反而容易被盜

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)你多久改一次密碼呢？現在大多數網站上，都會提醒使用者，密碼改得愈勤愈最好。但是日本和美國的政府及專家最近發現，密碼改愈多次，反而愈容易被盜！

《日本經濟新聞》報導，大部分使用者，在被臉書等網站提醒變更密碼時，都傾向使用容易推測的文字序列，反而讓駭客更好猜中。有鑒於此，日本總務省呼籲民衆，應該記好一組複雜密碼，並持續使用，若無特殊理由，不要進行變更。

報導舉例，有人傾向使用自己的名字，加上生日，作爲基礎部分，而每個月被要求變更密碼時，只會變更最後的數字。例如基礎密碼為antoine1999，而每個月更改密碼時，只分別改爲antoine199901、antoine199902、antoine199903，依此類推。這樣決定密碼的方式，相當容易被他人猜中。

此外，大部分的人懶得記憶大量密碼，而使用同一組密碼「走遍天下」，導致只要有一組密碼被破解，其他密碼很可能會跟著遭殃，導致個資外流。

《日本經濟新聞》引述日本總務省資訊，表示一組安全的密碼，應該至少要10個字元，其中包含英文字母大小寫、數字、以及其他記號，並且最好是隨機亂數。另外，爲了避免手機或筆記型電腦被竊時，歹徒從内得知個人密碼，因此日本總務省建議，不要讓任何裝置記憶自己的密碼。

另外，日本總務省表示，密碼只要在發現被盜用時更改即可，並務必釐清遭盜用原因。