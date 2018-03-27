​蔡英文：厚實技術 台灣AIoT產業不落後

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導）第五屆智慧城市論壇暨展覽今（27）日在總統蔡英文、外交部次長吳志中、台北市副市長林欽榮、台北市電腦公會理事長童子賢，以及超過120位全球城市首長與代表與50個商務團共同為《以物聯網建設智慧城市》揭幕。

蔡總統致詞時表示，有別於去年，今年民眾乘座高鐵已有全線免費Wi-Fi無線上網服務，這一微小的改變象徵台灣推動智慧城市的努力。

蔡總統指出，台北的智慧城市展已成為亞洲最重要的智慧城市展覽。今年的智慧城市展再次展現台灣AIoT（人工智慧＋物聯網）產業的創意跟實力，「期待來自世界各國的朋友可以在這裡找到所需的解決方案，讓台灣企業有機會為各國提供高品質的智慧服務。」

蔡總統說，台灣ICT（資通訊）產業原本就是全球供應鏈中不可或缺的角色，除有厚實的技術基礎，近年來，政府也透過亞洲矽谷等計畫打造試驗場域，累積許多應用實績，例如正在推動的社會住宅，未來都要盡可能地導入智慧系統，強化安全及能源管理。

蔡總統表示，智慧城市的推動，除了中央需有明確的政策方向，更取決於地方政府的決心，在智慧城市趨勢下，未來將持續媒合物聯網企業及地方政府，透過「地方出題、產業解題」的機制，讓地方特色可以發揮、讓產業可以成長、更重要的是讓民眾可以享受更友善、便利的生活。

蔡總統提及去年通過的《金融科技發展與創新實驗條例》，預計在五月開放金融科技業者申請進入監理沙盒實驗，總統並表示，台灣終於要有自己的監理沙盒，同時也是第一個將監理沙盒入法的國家，「這就是我們推動金融科技創新的決心。」

最後，蔡總統以「Google智慧台灣計劃啟動典禮」席間一句話「台灣具備所有Google發展AI的必要條件」，說明「台灣有人才、有技術、有政策，剩下的就是鎖定目標、全力以赴，前進全新的未來。」

台北市副市長林欽榮致詞時則表示，今年的《智慧城市論壇》共吸引日本京都、韓國、馬來西亞、英國、法國、澳洲等12座城市設立主題館，並由台北市政府與各國共同發起籌組「全球智慧城市聯盟（Global Organization of Smart City - Go Smart）」，期以促進全球各城市在實踐智慧城市的經驗交流，以及實驗應用場域的相互開放等合作。

此外，台北市電腦公會理事長童子賢指出，今年的《智慧城市論壇》計有210家廠商參展，逾一千個攤位，較去年成長17%；展覽期間的專業論壇達63場次，預計將有三萬名專業人員共襄盛舉，也比去年增長30%。未來這幾天，來觀展的民眾也預計將逾10萬人次，可說是亞洲規模最大的展覽。

▲蔡英文總統出席「第五屆智慧城市論壇暨展覽」並與其他貴賓剪綵。(照片由台灣英文新聞拍攝)