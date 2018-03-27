會美眾議員羅伊斯　蔡英文：穩健的台美關係是印太區域和平繁榮的基石

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）曾積極推動《台灣旅行法》的美國眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce）今（27）日晉見總統蔡英文，蔡總統除了感謝羅伊斯為台美關係的努力與付出，也表示台灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻。

媒體報導，羅伊斯於美西時間25日，搭乘中華航空加州安大略機場與桃園國際機場的直飛首航班機來台，進行他卸下外委會主席前、第六度的訪台行程。

蔡總統會見羅伊斯時表示，她認為從美國總統川普（Donald Trump）自去（2017）年1月上任以來，台美關係在各個面向持續深化，不僅雙方高層有更多的互動交流之外，對彼此關切的議題有更密切的討論，且共同推動的國際合作計畫也越來越多元。

蔡總統進一步指出，這段期間以來，美國對台灣安全以及國際參與上，也提供強而有力的支持和協助。

而提及川普總統去年11月訪問亞洲時所提出的「自由開放的印度洋－太平洋」戰略（Free and Open Indo-Pacific strategy），蔡總統表示，穩健的台美關係是印太區域和平、穩定及繁榮的重要基石，「台灣有能力也有意願與美國在印太區域共同合作，做出更多的貢獻。」

此外，蔡總統也感謝羅伊斯於美國眾議院推動《台灣旅行法》，「未來我們將跟美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，一起發展更堅實的合作夥伴關係。」

鼓勵美國政府增進台美各層級官員互訪的台旅法（Taiwan Travel Act，H.R.535）分別於今年1月及2月在美國聯邦眾、參議兩院通過，並由美國總統川普（Donald Trump）於3月16日簽署生效。

根據美國在台協會（American Institute in Taiwan）的新聞稿，羅伊斯此次為就任外委會主席後第六度來台訪問，預計停留至28日，期間將與台灣官員會面討論台美共同關切的議題。

羅伊斯今日也將拜訪立法院，與立法院長蘇嘉全及外交與國防委員會立法委員會談。