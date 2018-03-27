台南首家「奧黛」越南服店開幕  越新住民圓夢

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）來自越南的楊諭函嫁到台灣多年，得知台南當地許多越南新住民苦惱無法訂製合身的奧黛（Ao Dai），決定貢獻所長，在臺南市永康區開設越南服飾店，主打客戶選布並量身定做服務，開幕當天移民署臺南市第一服務站主任林志鴻特地前往祝賀，現場更湧入許多想定制奧黛的新住民姐妹參觀訂購。

14歲起便在越南當地成衣廠的工作的楊諭函擁有扎實打版車縫的功夫，來台後仍然在夫家附近的成衣廠工作，為了精進所學，經常利用假日進修。某次與同鄉姐妹聚會時，姐妹感歎臺南當地沒有定做越南服的地方，越南國服名奧黛「Ao Dai」，採上衣下褲設計，上衣剪裁合身，下擺側邊開岔，下桌寬版喇叭長褲，凹凸有致的剪裁，盡顯女性風采，相當受到越南女性的歡迎，是重要場合最佳服飾，由於必須量身訂制，讓她們相當苦惱。

聽到姐妹們的心聲，楊諭函決定善用自己的專長為臺南當地越南姐妹提供服務，並推廣越南文化及服飾給台灣民眾，讓大家了解越南國服之美。開幕當天新住民姐妹情義相挺，穿著奧黛國服現場走秀，現場早有許多人正在選購布料準備訂製衣服。

服務站主任林志鴻表示，這是臺南第一間越南國服專賣店，相信能為當地越籍姐妹提供很棒的服務，雖然過去也有許多新住民姐妹創業成功，但主打越南國服卻是第一遭，藉此機會，台灣人也能體驗越南服飾之美。