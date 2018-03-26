共機再擾台！因應威脅蔡英文視察新竹三營區

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）面對中國軍事威脅，總統蔡英文今（26）日在新任國防部長嚴德發及國家安全會議秘書長李大維的陪同下，前往新竹三座營區視導，並了解營區工程建案的最新進度。

根據國防部今日發布的新聞稿，中國人民解放軍於上午出動蘇-30戰鬥機、運8型運輸機、轟-6轟炸機等多架次軍機執行遠海長航訓練，飛經巴士海峽航向西太平洋後，循原航線飛返駐地。

對此，國防部強調，國軍於同時間派遣軍機、艦嚴密監偵與因應，確保我國空域與海疆安全。

日前曾表示上任後視導國軍基地次數，應為歷年總統之冠的總統蔡英文，今日再度前往新竹三處國軍基地視察，全程不對外公開，僅由總統府事後發布新聞稿。

而根據新聞稿，蔡總統前往中興台陸軍基訓部隊，了解國軍整備及設備保養情形，以及履帶車上板作業，隨後至長安營區「陸軍裝甲兵訓練指揮部」，視導戰車駕駛及射擊模擬器教學實況。

另外，總統府指出，蔡總統稍早也至「興安專案」基地，了解營區改建工程及營區環境。

蔡總統首先聽取工程簡報，瞭解湖口營區規劃及營舍工程執行概況，並在建築師的帶領下，進入士兵寢室樣品屋了解寢室內部設備與設計理念，隨後總統也前往工地，實地了解營改工程的施工現況。

據了解，「興安專案」為國防部推動的營舍整建標準化計畫，期以改善官兵住居及提升辦公品質，專案規劃本、外島61處營區整建，完工後可供49,081人駐用，去年七月在前行政院長林全的主持下動工，並以「湖口三營社新建」作為指標工程。