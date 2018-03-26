印度成長動能強 擇機布局富邦印度

印度NIFTY指數歷經2月的短期修正後，目前已在半年線附近震盪整理，富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出，觀察近兩次股市修正至半年線後，皆呈現強勢反彈，基於獲利動能及資金潛力兩大關鍵，看好未來印度股市仍有行情可期，根據Bloomberg資料統計，當企業EPS成長率高於前一年、且呈現雙位數強勁增長時，則當年印度NIFTY指數皆表現亮眼，平均漲幅高達32.9%，預期2018印度股市多頭行情有望延續。​

廖崇文分析，印度企業獲利趨勢持續向上，根據Bloomberg資料，未來三年印度的大、中型股，EPS成長率將維持雙位數增長。統計2000年以來，有8個年度的EPS成長率高於前一年、且呈現雙位數強勁增長，此8個年度的印度NIFTY指數績效表現皆相當亮眼、平均漲幅高達32.9%，意味在企業獲利維持正成長下，2018年有利股市延續多頭行情。

此外，印度市場受內、外資青睞同步買超，2017年以來，外資對印度股市買超幅度擴大，且印度國內共同基金淨申購金額強勁，自2014下半年以來，每月平均淨申購金額約10億美元，至2017下半年，已成長一倍至平均約19億美元，顯示內資也在跟進。廖崇文認為，未來在印度改革持續進行、且經濟基本面穩健下，印度市場將持續受內、外資青睞。

值得一提的是，根據3月OECD公佈最新經濟展望報告，預估今、明兩年全球GDP成長率皆為3.9%，以區域別劃分，最看好新興亞洲經濟成長動能。繼今年1月IMF上調印度GDP成長率後，3月OECD經濟展望報告中同步看好印度後市，預估今、明兩年印度GDP成長率為7.2%及7.5%，高於去年11月預估的7.0%及7.4%，經濟成長動能最強。統計近十年Bloomberg資料，當印度GDP當年表現高於前年時，印度股市當年平均漲幅13%，正報酬機率高達75%，顯示在印度經濟展望樂觀下，將有利其股市止跌回升。

綜觀上述，受惠印度經濟基本面強勁復甦，今、明兩年GDP有望逾7%成長，加上市場樂觀預估4月財報表現，且內外資亦同步偏多操作股市下，短期在4月1日資本利得稅正式實施後，印度股市可望利空出盡，廖崇文建議此時反而是逢低布局的好時機，可藉由富邦印度(股票代號：00652)輕鬆參與印度股市。

企業獲利維持正成長下，印度NIFTY指數皆有正報酬表現

EPS高於前一年、 且呈雙位數成長年份 EPS年增率 股市漲跌幅 2003 10.8% 71.9% 2004 13.0% 10.7% 2005 13.4% 36.3% 2006 13.5% 39.8% 2007 15.9% 54.8% 2010 12.4% 17.9% 2016 10.5% 3.0% 2017 10.7% 28.6% 平均報酬率(%) 32.9% 正報酬機率(%) 100% 2018(F)(註) 20.5% ?

註：2018年預估值資料日期為2018.3.14

資料來源：Bloomberg、富邦投信整理；資料日期：200 3~2017

印度當年GDP高於前年時，印度NIFTY指數年報酬率表現​

印度GDP年增率 高於前年的年份 GDP年增率(%) 股市漲跌(%) 2010 10.3% 17.9% 2013 6.4% 6.8% 2014 7.5% 31.4% 2015 8.0% -4.1% 平均報酬率(%) 13.0% 正報酬機率(%) 75%

資料來源：IMF、Bloomberg、富邦投信整理； 資料日期：2008~2017