巴黎老佛爺百貨 端出藝術美食引客上門  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）位於時尚重鎮巴黎的老佛爺百貨（Galeries Lafayette），最近結合藝術與美食，要再度擦亮其觀光金字招牌。

歷經了2015與2016年的恐攻事件，法國首都巴黎正努力重振一蹶不振的觀光業，從一波波精品投資潮以及知名餐廳的進駐，可見一斑。

身為法國老牌時尚地標的老佛爺百貨，也不落人後，不僅已於今年3月中為旗下的藝術創意空間Lafayette Anticipations揭幕，現又計劃於明年2月在文化藝術氣息濃厚的瑪黑區（Marais），引進首座義大利美食商場－Eataly。

Eataly是義大利知名美食連鎖商場，其松露、紅酒及義大利麵向來是饕客最愛。尚在興建中的巴黎Eataly，是一幢三層樓的建築物，占地3,500平方公尺，將有7間餐廳進駐，還有露天果菜市場、咖啡廳，以及含有豐富義大利酒藏的酒窖。

老佛爺百貨集團執行長Nicolas Houze表示，「我們要在BHV瑪黑（BHV Marais）百貨附近打造一個時尚生態體系。」

法國高端零售業者近來有志一同，紛紛透過美食行銷吸引觀光客上門。老佛爺百貨旗艦店本身的美食街，就可見川流不息的外國觀光客，佔了顧客的五成。春天百貨（Le Printemps）今年1月在7、8層樓男士部開了美食館，路易威登集團（LVMH）去年也在上流地區巴黎十六區開了第二座巴黎美食市集（La Grande Epicerie）。