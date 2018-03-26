台中金典酒店歡慶兒童節 小朋友兩人同行一人免費

除了春節連假之外，小朋友上半年期待的應該就是長達五天的春假假期，為歡慶這個屬於小朋友的節日，台中金典酒店(木百)麗廳特別在兒童節推出，小朋友用餐二人同行一人免費的優惠方案，希望藉此和小朋友們一同歡度兒童節假期。

針對兒童節的到來，台中金典酒店(木百)麗廳特別推出「二人同行一人免費」的優惠，只要是在4月4日及4月5日兩天的午、晚餐時段，同桌用餐四歲以上至十二歲以下的小學兒童或幼稚園兒童，皆享有這項優惠。但因為原本幼稚園小朋友與小學生的收費不同，因此，享用兩人同行一人免費的優惠時，將會以價高者進行收費。

不過，大朋友也不用難過，台中金典酒店的19週年慶活動中，蘿拉牛排館和金典鐵板燒所推出的優惠雙人海陸套餐，在春假連假當中，仍然繼續提供優惠，其中，蘿拉牛排館選用波士頓龍蝦與碳烤澳洲和牛為組合的海陸饗宴，再搭配上舒活自助沙拉吧、點心吧，與手工麵包和湯品；金典鐵板燒則是以波士頓龍蝦與美國特級牛排為主打，搭配前菜、沙拉、湯品、麵包與點心等組合，週年慶期間，兩家餐廳都是以兩人同行NT$2,520+10%的優惠價格回饋大家，讓人感到相當超值。

而金園中餐廳同樣有升級禮的優惠，民眾只要以現金NT$999+10%，就可以直接升級享用原價NT$1,380+10%的「春季花宴」套餐菜色；因應春季到來，台中金典酒店金園中餐廳特別選用花卉融入菜餚當中，主廚以鬱金香、紫蘇花穗、斑節瓜花、桂花、菊花等等食用花材，巧妙融入菜餚當中，除了增加菜餚的風味之外，主廚因應春季較為暖濕的氣候及花卉清香，特別以較清淡爽口的烹調方式，讓大家能享受美食而不感負擔。

長達五天的清明假期，爸爸媽媽們不妨趁著兒童二人同行一人免費的優惠活動，帶著小朋友們一同到栢麗廳享用大餐，歡度連假假期，洽詢專線：04-2324-6111。