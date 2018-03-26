海外所得多少金額不課稅? 券商教您輕鬆估算，心中有譜!

報稅工作即將啟動，投資人也開始詢問海外所得的報稅問題： 是不是海外所得670萬元以下就不用申報？一戶領取身故保險金4 000萬元(3330萬元+670萬元)不會課到最低稅負嗎？ 坊間這樣的解讀甚多，富邦證券提醒，此說法太簡化， 因為會有這麼多海外所得或高額保單的家庭，通常也會有國內所得， 甚至領取特定保險給付年度，同時也有海外所得， 以致於推算可增加的海外所得或特定保險金額，常常不是「足額」。 投資人對稅法應有完整的瞭解，以免結果不如預期。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，最低稅負課徵的概念是就以「一 般所得稅額」及「基本稅額」二者做比較。「一般所得稅額」， 係所得淨額依適用稅率計算出的應納稅額，減除投資抵減稅額後(若 有)之餘額，白話來說，「一般所得稅額」就是原本就要繳的稅。 如果「一般所得稅額」≧「基本稅額」，那表示原本繳的稅夠了， 不會因為最低稅負計算而應多繳稅；反過來，若「基本稅額」較高， 表示原來繳的不夠，還要連同「基本稅額」大於「一般所得稅額」 的部分一併繳納，所以結論是：「一般所得稅額」及「基本稅額」 二者取其高者繳納。。

「基本稅額」的算法稍微複雜了些，係以所得淨額， 加計五大項稅基之金額的合計數，於減除670萬元後，乘上20% 稅率後即得出。此五大項稅基分別為：

1. 海外所得：一申報戶未達100萬元者，免予計入；100萬元以上 者，全數計入。

2. 特定保險給付：95.1.1起訂立受益人與要保人非屬同一人之人 壽保險及年金保險，受益人受領之保險給付。 但死亡給付每一申報戶全年合計數在新臺幣3330萬元以下部分， 免予計入。

3. 私募證券投資信託基金之受益憑證之交易所得。

4. 非現金捐贈金額。

5. 法律新增之優惠。

其中， 最引人關注的項目莫過第一項之海外所得及第二項的特定保險給付。 這二項的產生，是否會讓「基本稅額」一舉躍過「一般所得稅額」 呢？而這個臨界點，有可能透過公式反推模擬得知嗎？

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，所謂的臨界點就是「 一般所得稅額」等於「基本稅額」， 意即納稅人不會因為最低稅負而多繳稅。計算上， 先估算出大家比較熟悉的「一般所得稅額」(原本應繳的稅)， 而為求出平衡，「基本稅額」必須等於「一般所得稅額」， 此時便可以該金額反推可容許的五大項金額。算法是以基本稅額倒除 20%稅率，加回670萬元，記得要減除所得淨額， 即得出一個額度，也就是可容許的五大項金額。 當五大項金額在此額度內，「基本稅額」也就不會超過「 一般所得稅額」。

富邦證券提醒，有關海外所得的計算及特定保險給付計入的規定， 尚有一些細節，有相關規劃者，仍應深入瞭解。理財不忘理稅， 瞭解稅額計算公式，便能判斷理財的稅負成本，規劃才能得心應手。