臺灣企銀三峽分行營運開業

臺灣企銀積極搶攻數位金融市場，繼2016年第一間智慧分行概念店「復興分行」成立，今日(107年3月26日)首家數位分行示範點「三峽分行」盛大開幕，行舍地址為新北市三峽區大學路31號，為三鶯地區在地客戶提供全方位金融服務。該分行新址位於三峽北大特區，位處大學路及三樹路交叉口，屬三峽樹林往來主要幹道，交通便捷，除可就近服務北大特區及三峽鶯歌工業區客戶外，未來更可配合樹林柑園地區中小企業產業發展，提供融資及財富管理服務，提供在地就業機會、提升產業發展。

臺北大學李承嘉校長、台灣商業聯合總會張平沼理事長皆親自出席該分行開業典禮，臺灣企銀董事長黃博怡表示，基於積極扶植在地中小企業之經營理念，三峽分行為臺灣企銀三鶯地區首家分行，提供多元完善的金融服務，可為當地產業發展注入活力，本次開業更結合三鶯地區特色產業，與國內知名臺華窯合作推出精選瓷器作品展。此外，為協助莘莘學子及早適應職場環境，促進青年就業縮短學用落差，並藉由產學合作發展新金融科技，開業當日並與臺北大學共同簽訂「產學合作備忘錄」，以整合產業及學術研究資源，共創雙贏效益。

三峽數位分行除了原有的SmartTable、線上預約功能等數位金融服務外，還結合了多媒體設備以及平板電腦呈現更多元化的服務內容，另外臺灣企銀更開創全台首例，結合擴增實境(Augmented Reality，AR) ，請出銀行吉祥物「財神寶寶」作為數位分行的導覽人員，讓前往分行的客戶輕鬆了解銀行目前提供的服務，也讓臺灣企銀乘著數位潮流，成為雲端上的銀行，在Fintech浪潮中往前邁進一大步。

為呈現嶄新的企業精神，此次三峽分行行舍空間配置更導入了全新的企業識別精神，以代表臺灣企銀的橘色為主軸，加入豐富的色彩-綠色、藍色、紫色及黃色，橘色代表溫暖用心傾聽客戶的聲音；綠色代表綠能環保，也意味新生綠芽生生不息；藍色代表科技，也代表創新金融服務；紫氣代表吉祥，也是向上提升的力量；黃色則代表土地與財富，展現臺灣企銀對台灣這塊土地需要的重視，成為一個有溫度的銀行。這五色齊發向前驅動的力量，象徵臺灣企銀隨著時代潮流前進，展現青春與活力邁入第二個百年。