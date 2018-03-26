富邦產險水稻保險銷售至3/31  病蟲害損失也有保！

富邦產險與農委會共同規劃的水稻保險，目前一期稻作已開始投入生產，保單銷售期只到3月31日！農民最低只要負擔10%的保險費，便可獲得至少60%的保障，有效轉嫁天災及病蟲害帶來的風險損失，呼籲尚未投保的農民把握最後投保時間！

富邦產險推出的水稻保險自去(2017)年二期稻作開始承保，承保範圍包含天災及病蟲害所造成的水稻收穫量短缺，當農委會公告實際收穫量低於保單所載之約定保證收穫量時，富邦產險即以短缺產量換算後給付保險理賠金。

根據富邦產險統計，去年二期稻作保險的理賠金額總計約為632萬元，桃園市即逾120萬元，苗栗及彰化也有部分鄉鎮可獲得理賠，花蓮縣的理賠金額則預計高達500萬元，主要因為受到病蟲害的影響，導致減產損失金額較高。目前政府現金救助僅保障因天災造成的損失，病蟲害損失則需靠農民自行吸收，因此，水稻保險成為唯一提供農民轉嫁風險的管道！

除了農委會補助50%保險費之外，各地縣市政府也撥列補助預算，補助比例由5%~40%不等，農民最低只要負擔10%的保險費，便可獲得至少60%的保障，顯示政府照顧農民及推動農業保險的決心。目前各縣市皆已投入生產一期稻作，水稻保險銷售即將於3月底截止，尚未完成投保的農民要把握時間儘速至各區農會或富邦產險據點投保！

農委會及各縣市政府補助比例